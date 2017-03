Volta às aulas em Epitaciolândia

Com a proposta de trabalho cada vez mais integrado para atingir os objetivos de uma educação de qualidade crescente, a rede municipal de ensino de Epitaciolândia recebeu, neste dia 06 de março, centenas de crianças na volta às aulas para o ano letivo de 2017.

Nesta segunda feira dia o dia 6, o retorno das aulas foi nas escolas municipal Bela Flor, Raimunda da Cunha Aires, Sebastião Brandão do Nascimento, Cosma de Azevedo Marques, Pequeno Príncipe, José Hassem Hall Filho e Maria da Conceição Oliveira, apenas a Escola João Pedro da Silva não iniciou as aulas devidos a reparos e acabamentos, porém segundo a diretora as aulas na referida escola deverão iniciar já na próxima segunda feira dia 13 do corrente mês.

Este ano alem de mudanças para melhorar a qualidade do ensino em Epitaciolândia com treinamentos e qualificação profissional a Prefeitura mudou também o fardamento, com cores leves em tons Verde, amarelo e Branco, cores da nova gestão a meninada encheu as escolas com alegria e vivacidade que já é de praxe no inicio das aulas.

Algumas escolas caracterizaram Professores e Coordenadores para dar as Boas Vindas aos pais e alunos. Foi o Caso da Escola Bela Flor, o Diretor Cleomar Portela Eduino e sua equipe realizaram um evento cultural de contação de história e Cantigas para fazer com que os alunos se sentissem bem na sala nos primeiro dias de aula.

Segundo o Secretário de Educação Nonato Cruz o Início das aulas na zona rural está previsto para o inicio do mês de abril.

Comentários