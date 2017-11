Vox Populi aponta empate técnico entre Marcus Alexandre e Gladson Cameli

O Instituto Vox Populi entrevistou 600 pessoas em dezessete municípios do Acre

AGAZETA.NET

A Pesquisa TV Gazeta/Vox Populi constatou empate técnico entre o pré-candidato ao Governo do Acre pela Frente Popular, Marcus Alexandre, e o pré-candidato do PP, Gladson Cameli. Na pesquisa estimulada, o petista tem uma pequena vantagem de dois pontos percentuais: está com 43%, enquanto o progressista registra 41%. A diferença está dentro da margem de erro que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

O Instituto Vox Populi entrevistou 600 pessoas em dezessete municípios do Acre. As entrevistas foram estratificadas por cotas de sexo, escolaridade e renda. O intervalo de confiança é de 95%. A sondagem junto ao eleitor foi feita entre os dias 20 a 27 de outubro. Os números estão a seguir:

Governo do Estado (espontânea)

Marcus Alexandre 10%

Gladson Cameli 9%

Tião Viana 2%

Marcio Bittar 2%

Outros 2%

Brancos/Nulos 13%

Não sabem/Não responderam 62%

Governo do Estado (estimulada)

Marcus Alexandre 43%

Gladson Cameli 41%

Brancos/Nulos 10%

Não sabem/Não responderam 6%

Governo do Estado (Rejeição)

Bocalom 30%

Marcio Bittar 13%

Marcus Alexandre 11%

Daniel Zen 11%

Emylson Farias 8%

Nazareth Lambert 2%

Gladson Cameli 2%

Não rejeita nenhum 9%

Rejeita todos 9%

Não sabem/Não responderam 6%

Senado (espontânea – soma dos dois votos)

Jorge Viana 9%

Sérgio Petecão 6%

Marcio Bittar 5%

Ney Amorim 4%

Gladson Cameli 3%

Jair Bolsonaro 3%

Outros 2%

Brancos/Nulos 9%

Senado (pesquisa estimulada- soma dos dois votos)

Jorge Viana 54%

Sérgio Petecão 39%

Marcio Bittar 39%

Ney Amorim 24%

Brancos/Nulos 17%

Não souberam/Não responderam 16%

Senado (Rejeição)

Tião Bocalom 24%

Jorge Viana 21%

Ney Amorim 16%

Sérgio Petecão 10%

Marcio Bittar 10%

Não rejeitam nenhum 7%

Rejeita todos 8%

Não sabem/Não responderam 4%

Presidente (espontânea)

Jair Bolsonaro 22%

Lula 8%

Geraldo Alckmin 1%

Outros 1%

Brancos/Nulos 9%

Não sabem/Não responderam 60%

Presidente (estimulada)

Jair Bolsonaro 30%

Marina 24%

Lula 23%

Geraldo Alckmin 11%

Brancos/Nulos 9%

Não sabem/Não responderam 4%

Comentários