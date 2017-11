Wânia Pinheiro confirma pré-candidatura a Deputada Federal pelo PTB

Wânia Pinheiro é tesoureira do PTB e uma das principais lutas que travou na época em que foi vereadora de Sena Madureira foi com relação a implantação de creches

Edinaldo Gomes, do Senaonline.net

A jornalista Wânia Pinheiro confirmou nesta segunda-feira, 20, em entrevista à Rádio Dimensão FM, em Sena Madureira, sua pré-candidatura a Deputada Federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Filha de Sena Madureira, Wânia Pinheiro tem larga experiência na vida pública e já exerceu o cargo de vereadora e vice-prefeita desse município.

Para ela, trata-se de um novo desafio em sua vida. “É um desafio muito grande, mas não é só pra mim, todos os candidatos irão enfrentar dificuldades. Entretanto, quem não tem mandato terá uma facilidade a mais porque estão com o nome mais descansado. O PTB que tem como presidente a publicitária Charlene Lima, vem se expandindo no Acre, formando os diretórios, filiando pessoas, enfim, se preparando para as eleições do ano que vem”, salientou.

Wânia Pinheiro lembrou, ainda, que ao longo de seus 113 anos de história, a cidade de Sena Madureira nunca elegeu um deputado federal. “Tenho realizado muitas visitas em Sena Madureira e notado que a população anseia eleger um deputado da terra. Nós passamos a vida inteira votando em candidatos de fora. Essa realidade precisa ser mudada. Cruzeiro do Sul tem se desenvolvido muito porque lá tem dois deputados federais, um senador e já teve até mesmo governador. Precisamos de alguém genuinamente de Sena Madureira para trazer os recursos que a nossa comunidade precisa”, frisou.

A ex-vereadora e ex-vice-prefeita de Sena defende várias bandeiras importantes para mudar o atual cenário vivenciado no vale do Iaco. Uma delas diz respeito à inclusão social. “Temos visto que Sena Madureira está tomada pelas facções criminosas. Quando fui vereadora e vice-prefeita, alertava que se não fosse feito nada pela nossa juventude, daqui a 10 ou 15 anos não iríamos poder entrar nos Bairros e é isso que está acontecendo hoje. É por isso que sempre defendi a construção de creches, escolinhas de informática, escolinhas de futebol, dentre outras. Precisamos investir nas nossas crianças e adolescentes, caso contrário, daqui a alguns anos ninguém vai poder mais andar nas Ruas”, comentou.

Wânia Pinheiro disse também que os políticos, de um modo geral, precisam se preocupar mais com a população. “Muito se fala das facções criminosas, mas, pra mim, os maiores bandidos desse país estão dentro do Congresso Nacional, das Prefeituras e dos governos. Não são todos, mas a maioria dessas pessoas roubam o dinheiro que era pra comprar medicamentos, a merenda escolar, contratar mais médicos, enfim. Precisamos dar um basta nisso tudo. Deixo aqui meu abraço a toda a população de Sena Madureira. Continuamos na luta”, completou.

Wânia Pinheiro é tesoureira do PTB e uma das principais lutas que travou na época em que foi vereadora de Sena Madureira foi com relação a implantação de creches no município.

