Xapuri é o 1º município do Estado a ofertar telediagnóstico de eletrocardiograma

A cidade de Xapuri será a primeira do Acre a ofertar à sua população exames de eletrocardiograma e retinografia. A boa notícia é fruto do programa de Telediagnóstico do Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura.

Na última semana, equipes do núcleo de telessaúde de Minas Gerais estiveram na cidade, onde ministraram treinamentos práticos e teóricos para os gestores e profissionais da saúde municipal. “Realizar um exame de eletrocardiograma e receber o resultado num prazo de até duas horas é algo a ser comemorado pelo povo de Xapuri”, afirmou Marília Carvalho, representante da Secretaria Estadual de Saúde.

Para o Secretário de Saúde do município, André Miranda, a implantação do programa é fruto de um esforço coletivo: “É um privilégio ter a nossa cidade escolhida como a primeira a receber esse programa. Isso só foi possível devido ao peso histórico que Xapuri possui e também pela dedicação do Prefeito Bira, da equipe da Prefeitura e do Deputado Manoel Moraes, que tem sido um parceiro de todas as horas”.

Comentários