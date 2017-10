Xapuri é o município que mais realizou queimadas nos primeiros dias de outubro

O município de Xapuri registrou o maior número de focos de calor nos seis primeiros dias do mês de outubro com 94 focos. Logo em seguida vem Sena Madureira com 49 focos de calor e Epitaciolândia, com 42 focos. Os dados são do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC). O monitoramento via satélite aponta que do dia 01 até a sexta-feira (6) uma média de 478 focos de calor foram registrados em todo o Estado do Acre.

Feijó aparece em 7º lugar com 27 registros, ainda assim o município continua sendo o que mais queimou em 2017. Entretanto, o município de Brasileia registra o maior número de focos por Km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios.

Até o dia 6, os municípios da região do Alto Acre e Baixo Acre apresentavam maior risco de incêndios de alto a critico, com algumas áreas de risco médio e mínimo respectivamente. De primeiro de janeiro até o dia seis de outubro de 2017, o Acre registrou 5.914 focos.

Já os dados referentes à região amazônica mostram que o Pará continua liderando o ranking de queimadas. Em 2017, na Amazônia Legal, no período de 01.01.2017 a 06.10.2017, foram registrados 151.716 focos de calor segundo dados de satélite.

Deste número 29.2% foi registrado somente no estado do Pará com 44.286 focos, em seguida aparece o Mato Grosso 37.684 o que significa 24.8% e no Tocantins 19.445 o que representa 12.8% do acumulado. O Acre está em 7° lugar no ranque, com 5.914 focos.

Escrito por Marcelina Freire