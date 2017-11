Zezinho é preso na Estrada da Borracha tentando levar cocaína para Xapuri

Alexandre Lima

Uma operação de rotina realizada por policiais civis do Município de Xapuri, na Estrada da Borracha que dá acesso à cidade, pararam uma moto onde o condutorfoi identificado como José da Silva Freire (37), conhecido pelo apelido de “Zezinho”.

A ação que foi coordenada pelo investigador Eurico Feitosa, junto com os colegas também investigadores Márcio André e Edinaldo Siqueira, aconteceu por volta das 15 horas desta quarta-feira, dia 22, sob o comando do delegado titular, Alex Danny.

Durante conversa de rotina, os agentes civis desconfiaram do nervosismo do piloto da moto, que passou por uma vistoria pessoal e na mochila. Foi quando descobriram o motivo do comportamento que chamou atenção.

Dentro da mochila, foi localizado cerca de 500 gramas de oxidado de cocaína. Foi quando o suspeito passou para a situação de acusado e recebeu voz de prisão. Zezinho foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e conduzido à delegacia.

A suspeita seria que a droga iria abastecer pontos de venda existente pela cidade de Xapuri. Muitas pessoas poderão estar envolvidas no crime de tráfico e associação ao tráfico e as investigações estão em aberto.

O acusado seria ouvido pelo delegado Alex Danny, para que nas próximas horas, seja transferido ao presídio FOC na Capital, onde ficará a disposição da justiça até julgamento.

