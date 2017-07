Zona eleitoral do município de Xapuri pode ser transferida para Brasileia

Rio Branco, que tem hoje 240 mil eleitores, possuía três zonas eleitorais e uma divisão de trabalho entre elas

JORGE NATAL

Por causa de uma determinação do Tribunal Superior Eleitora (TSE), que obriga os tribunais regionais a fazerem rezoneamentos em localidades onde não existir um determinado número de eleitores, a zona eleitoral do município de Xapuri pode ser transferida para a vizinha cidade Brasileia, distante cerca de 60 quilômetros do município. A 2ª Zona Eleitoral em Xapuri existem há mais de 40 anos.

O presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), Luís Camolez, considera a medida inapropriada e, caso aconteça a transferência cartorial, um desprestígio para com a população xapuriense: “Se se isso vier a acontecer alguns serviços terão que ser feitos na sede de outra zona”, disse o magistrado, referindo-se a registros de candidaturas, prestação de contas e alguns serviços mais complexos.

Rio Branco, que tem hoje 240 mil eleitores, possuía três zonas eleitorais e uma divisão de trabalho entre elas. Segundo Camolez, uma das zonas cuidava da logística de transporte de todos os mesários, outra especialmente da questão da propaganda e a outra do registro de candidatura e prestação de contas. “Toda essa organização de trabalho foi alterada e isso pode ter efeito negativo na prestação de serviço”, assim interpreta o juiz.

