Zum assume prefeitura de Assis Brasil prometendo recuperar a cidade

O prefeito recém-empossado de de Assis Brasil, Antônio Barbosa, o “Zum” (PSDB), afirmou em em entrevista à Folha do Acre na última quinta-feira (5) que entre as prioridades da sua gestão está a reestruturação de áreas fundamentais como saúde e educação. Ele frisou que a parte estrutural da cidade, como ruas e vielas, estão em decadência.

Zum afirmou que uma das primeiras atitudes que tomará como prefeito será autorizar uma operação de limpeza e tapa-buracos na cidade.

“Essas ações serão feitas agora, pois quando o verão chegar estaremos cuidando dos nossos ramais”, disse.

Com relação às obras que não foram concluídas por seu antecessor, Zum garantiu que pretende dar continuidade aos processos licitatórios que estão em aberto.

“Esses recursos são frutos de emendas parlamentares, não podemos perder”, frisou.

Com relação a área da saúde, o tucano já definiu que as ações preventivas serão as primeiras a serem adotadas. Zum falou de seu projeto em cuidar do saneamento básico do município para evitar a proliferação das doenças proveniente das chuvas como o zika vírus, dengue e chikungunya. ”Cuidando do saneamento estaremos diminuímos as proliferação dessas doenças”.

Na oportunidade, o prefeito agradeceu à população pela vitória na eleição. “A população confiou em mim esse mandato e como forma de agradecimento quero devolver aos munícipes o gosto de viver em Assis Brasil”, disse.

Fonte: afolhadoacre

Comentários