Zum fala em aproveitamento do lixo orgânico para reduzir impactos

O prefeito do município de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Souza, o Zum, esteve acompanhado do seu secretário de obras, Samuel Silva de Souza, realizando uma vistoria na limpeza do lixão do município, localizado na zona rural.

O abandono aumentou os impactos ambientais ocasionados pelo acúmulo do lixo. O descarte incorreto do lixo hospitalar, a céu aberto, é um dos principais problemas a ser enfrentado. O prefeito planeja o aproveitamento do lixo orgânico como saída sustentável para o problema.

“O adubo feito com lixo orgânico, conhecido como compostagem doméstica, fornece muitos nutrientes para o solo e ajuda a reduzir impactos ambientais,” comentou o Prefeito.

Os municípios tem até 2024 para regularizarem os aterros e lixões. O ministério das cidades oferece apoio técnico para formulação de projetos e parcerias. Os consórcios entre as cidades vem sendo bem sucedidos em regiões pobres do país.

