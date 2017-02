Zum instala sala de fisioterapia em Assis Brasil

Atendendo a uma solicitação da comunidade, o Prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Sousa, o Zum (PSDB), instalou em uma das Academias Básica de Saúde, uma sala de fisioterapia gratuita para todos os públicos, da criança ao idoso.

Os atendimentos estão acontecendo diariamente desde Segunda-Feira (30), sob a responsabilidade da Drª Jamice Nogueira Pereira, que é formada em fisioterapia e já trabalhou no município a alguns anos atrás.

Na tarde de ontem, Quarta-Feira (01 de Fevereiro), Zum visitou o local para averiguar quais as necessidades urgentes no que se refere a melhoria de estrutura física para oferecer atendimento com qualidade e comodidade para a população.

De acordo com o Prefeito, nesse primeiro momento destacam-se como necessidades de máxima urgência, a construção de uma rampa de acesso para os deficientes, vedação das janelas para poder fazer a climatização e limpeza do terreno para evitar proliferação de insetos nos arredores do prédio.

Vale destacar que, dependendo do aumento da demanda, será necessário a contratação de mais um profissional fisioterapeuta.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários