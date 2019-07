A seletiva da Rainha do Rodeio aconteceu no Hotel Holiday Inn Express, no último dia 30 de junho, com a escolha das 10 representantes de fazendas e empresas. As inscrições foram de 3 a 27 de junho, via Redes Sociais, e contou com um grande número de participantes.

As semifinalistas serão preparadas pelo produtor e expert em concursos de beleza Luís Vasconcelos, e irão passar por várias etapas, dentre as quais entrevistas, sessão de fotos com fotógrafo profissional, passarela e postura.

A vencedora, além de receber vários prêmios, ainda irá ostentar a faixa de Rainha do Rodeio durante toda a Expoacre 2019, participando ainda da Cavalgada de abertura da Feira, e do Circuito de Rodeio.

Amanda Diniz, Tatyellen Mendonça, Roberta Rodrigues, Kath Menezes, Clícia Virginia, Camila Amarães, Ana Carolina, Cristina Silgueira, ketely Chagas e Vanessa Ribeiro, irão representar a Fazenda Capixaba, Fazenda Nova Era, Fazenda Estância Central, Fazenda Bom Retiro, Fazenda Soberana, Posto Ale 5, Prontoclínica, Ipê Empreendimentos, Santa Casa e Mustang Agropecuária.

O Evento

Em sua 22º edição, o certame é organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, através da Associação dos Colunistas do Acre (ACOS), com a participação da coordenação da Expoacre 2019.

Considerado um dos mais tradicionais da cidade, o evento Rainha do Rodeio é famoso por divulgar empresas e fazendas através de belas candidatas que representam a beleza, inteligência e carisma da mulher acreana durante a maior feira de agronegócio do Estado.

A final do certame Rainha do Rodeio irá acontecer no dia 17 de julho, a partir de 19h, no Hotel Nobile Suítes Gran Lunmi, com um jantar que reunirá a imprensa, patrocinadores e convidados.

Por Roberta Lima

