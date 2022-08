100 vezes Arrascaeta: números por Flamengo e Cruzeiro consagram um dos grandes gringos no Brasil

Com 12 títulos desde 2015, uruguaio chega ao centésimo gol no país e está perto da marca em assistências: 97. Confira raio-x do meia que chegou ao futebol brasileiro em janeiro de 2015

A subjetividade do gosto pessoal até abre brechas para argumentos que indiquem a posição do uruguaio neste ranking. Os números, no entanto, tornam irrefutável o fato de que o camisa 14 do Flamengo está na prateleira de cima de uma lista que conta com gringos do nível de Dejan Petkovic, principal concorrente na preferência dos corações rubro-negros.

Ao abrir o placar para o Flamengo diante do Corinthians, pelas quartas de final da Libertadores, Arrascaeta “apenas” colocou em prática algo que é rotina em sua passagem por gramados brasileiros: o poder de decisão. Desde que foi contratado pelo Cruzeiro, em janeiro de 2015, são 197 participações diretas em gols, sendo 123 decisivas para o resultado da partida.

100 gols

gols 97 assistências

assistências 197 participações diretas em gol

participações diretas em gol 123 decisivas *

* Aconteceram com o placar empatado ou o time perdendo por um gol

O critério utilizado pelo “Espião Estatístico” é simples: se a assistência ou o gol aconteceram quando o placar estava empatado ou o time estava perdendo por um gol de diferença, o lance é considerado decisivo. E é justamente nestes momentos que o meia uruguaio costuma aparecer.

Com o golaço em Itaquera, Arrascaeta chegou ao centésimo no Brasil e está perto de atingir a mesma marca em assistências, com 97 até o momento. Números de quem aprendeu a dar de ombros para a falta de propostas sedutoras da Europa e fez do Brasil seu eldorado.

Contratado em 8 de janeiro de 2019, Arrascaeta já é o quarto estrangeiro com mais gols pelo clube. São 50 no total, sete a menos que Pet e atrás ainda do paraguaio Jorge Benitez, com 74, e do argentino Doval, que lidera a lista com 94.

O peso de Arrascaeta para o clube, entretanto, vai muito além dos gols. Um dos ícones de uma das maiores gerações da história, ele já soma nove troféus, quase sempre como protagonista em jogos importantes, como a final diante do River, na Libertadores de 2019 – com assistência para Gabriel quando o time perdia – e a “decisão” com o Inter na penúltima rodada do Brasileirão de 2020, com gol e assistência também quando o time estava atrás no placar.

Com Arrascaeta, o Flamengo venceu 114 jogos, empatou 36 e perdeu apenas 25, com um total de 72% de aproveitamento. Dos 50 gols marcados, 30 foram com a perna direita, 12 com a esquerda e oito de cabeça, sendo 28 decisivos para a construção do resultado.

O camisa 14 fez gols contra 34 adversários diferentes, sendo que o arquirrival Vasco e o Goiás são as maiores vítimas, com quatro sofridos. Já quem mais deixou o uruguaio na boa disparado foi Bruno Henrique, garçom em dez oportunidades.

Somando as 60 assistências – 35 decisivas – Arrascaeta precisou de apenas 125 minutos para participar de um gol do Flamengo nos últimos três anos e meio. Argumentos suficientes para colocá-lo no hall não somente dos maiores estrangeiros, mas, sim, dos principais jogadores da história do clube.

Expoente do Flamengo do “outro patamar”, Arrascaeta deixou sua marca também no Cruzeiro. Vendido a peso de ouro por 15 milhões de euros (R$ 63.7 mi), o uruguaio foi importante nos últimos momentos de glória do clube com um bicampeonato da Copa do Brasil e um título mineiro.

Arrascaeta comemora gol do título da Copa do Brasil de 2018, diante do Corinthians — Foto: Leonardo Benassatto/Reuters

Também com 50 gols com a camisa azul, foi decisivo em 34 deles, com destaque para o que garantiu a conquista da Copa do Brasil de 2018 na mesma Neo Química Arena que brilhou na última quarta-feira. Arrasca, que era chamado de “El Maestro” pelos mineiros, se notabilizou ainda por se tornar carrasco dos rivais Atlético-MG e América-MG, contra quem marcou um golaço de voleio que concorreu ao Puskas.