Em uma formatura realizada do Centro Cultural do Município de Brasiléia, a comandante do 10º Batalhão do Alto Acre, Major Ana Kássia juntamente com o subcomandante, Tenente Tales, convidados e familiares, foi concluido o curso de formação dos nos 20 novos Terceiros Sargentos da Polícia Militar do Estado do Acre.

Após meses de preparação, todos os alunos do Curso de Formação de Sargentos (CFS), passaram por baterias de aulas práticas, como exercícios físicos e treinamentos em situações variadas, além de ensinamentos teóricos de Leis, constituições vigentes, ambiental e outros.

Segundo o novo 3º Sargento, E. Nascimento, que foi destaque no grupo durante todo o curso, “O momento de suma importância. É o mais esperado na ascensão da carreira militar. Todos nós sabemos o quão é importante na nossa vida além da certeza do dever cumprido e todos nós, os novos sargentos de Polícia Militar sabem da importância do momento”, disse o nove 3º Sargento.

Para a Major Ana Kássia, “É um momento de muita emoção e dos focos desse Comando, é a valorização da tropa (…) e hoje é a oportunidade da promoção dos novos 3º Sargentos aqui no Alto Acre. Houve uma grande formatura no Acre inteiro, e aqui estamos registrando esse momento tão importante e que quem está ganhando, além dos novos formandos, é a sociedade com policiais capacitados e treinados com capacitação continuada, que é um programa da Polícia Militar do Acre”, disse a Major.

Veja vídeo reportagem.

