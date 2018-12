A integração tem por objetivo manter a regularidade da fiscalização de pesagem de veículos nas rodovias federais

O Superintendente Regional do DNIT no estado do Acre, Thiago Caetano, firmou convênio junto ao Comando Geral da Polícia Militar, por meio do Coronel Marcos Kinpara, visando a disponibilização de servidores para atuar como agentes de autoridade de trânsito.

A assinatura do termo ocorreu na manhã desta segunda-feira (3) no gabinete do comandante, no Quartel do Comando Geral.

A integração tem por objetivo manter a regularidade da fiscalização de pesagem de veículos nas rodovias federais, com o compartilhamento de receitas entre os convenentes para a realização dos procedimentos operacionais e administrativos necessários ao cumprimento das leis.

Coronel Marcos Kinpara falou sobre o convênio. “Com a fiscalização do DNIT e Polícia Militar, poderemos impedir que veículos pesados e fora dos padrões e limites permitidos possam trafegar, danificando as vias do nosso estado. Nossa atuação é pela conservação das rodovias e segurança da população”.

O Superintendente do DNIT Thiago Caetano também enalteceu a importância do Convênio: “A presença da Polícia Militar nas Rodovias Federais além de fortalecer a Fiscalização e o Controle de Peso, que por si só já trará enormes benefícios aos usuários das Rodovias, como maior vida útil das nossas estradas, também irá ampliar a força de Segurança e o combate ao tráfico de armas e drogas, dando o ponta pé inicial aos Planos Futuros de se criar um Batalhão de Fronteira”.

