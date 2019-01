Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados no endereço eletrônico da organizadora.

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre (CRF – AC) publicou o edital nº 001/2018 para provimento de três vagas imediatas e 17 para cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior. O concurso CRF – AC será organizado e executado pela INAZ do Pará – Serviços de Concursos Públicos.

O concurso conta com oportunidades nos cargos de Auxiliar Administrativo (1); Advogado; Contador (1) e Farmacêutico Fiscal (1).

Os aprovados no concurso vão atuar em jornadas de 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.405,50 a R$ 2.341,50 ao mês.

Inscrições e provas

As inscrições, que cobram taxas entre R$ 50,00 e R$ 90,00, serão aceitas até o dia 22 de fevereiro de 2019, por meio do endereço eletrônico da Inaz do Pará, www.paconcursos.com.br.

A prova escrita objetiva será aplicada provavelmente no dia 31 de março de 2019, em Rio Branco. Também haverá prova discursiva – redação e avaliação de títulos.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados no endereço eletrônico da organizadora.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data do ato de homologação do concurso, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Conselho Regional de Farmácia do Acre.

O órgão

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre é um dos 24 Conselhos Regionais de Farmáciado país. Trata-se de uma autarquia federal que tem como propósito fiscalizar a profissão de Farmacêutico.

Último concurso

O último concurso CRF – AC foi realizado em 2012 pelo Instituto Quadrix. Na ocasião foram abertas quatro vagas para os cargos de Auxiliar Administrativo, Motorista e Serviços Gerais, todos para lotação na cidade de Rio Branco – AC. Na época a remuneração era de até R$ 845,00.

O valor da taxa de inscrição era de R$ 35,00 e R$ 45,00 e os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva. As questões desta prova variavam de acordo com o cargo, mas foi cobrado conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação, Atualidades e Conhecimentos Específicos.

O Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF-AC), representado pelo seu presidente, o Sr. João Vitor Italiano Braz, no uso das atribuições legais, e em consonância

com o Art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1988 e a Legislação Federal, em especial a Lei Nº 3.820/1960 e suas alterações/atualizações, ao Decreto N° 6.944/2009 e suas alterações/atualizações, bem como da Deliberação nº 08/2017 do CRF-AC, torna pública a abertura das inscrições para a realização do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ACRE, NO NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO

ACRE (CRF-AC). O Concurso Público será organizado e executado pela INAZ DO PARÁ – SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA-EPP, sob sua total responsabilidade, ficando as admissões condicionadas à disponibilidade orçamentária – financeira do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre (CRF/AC). As inscrições ocorrerão no período de 02 de janeiro a 22 de fevereiro de 2019. O Edital Completo, Anexos e o cronograma do Concurso Público estão disponíveis no endereço eletrônico da INAZ DO PARÁ – Serviços de Concursos Públicos Ltda – EPP www.paconcursos.com.br.

Comentários