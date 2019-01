A meta é garantir condições para a realização dos jogos do Acreano 2019, e uma das medidas é retirar cadeiras de um ponto para recompor outro.

A temporada será aberta no próximo domingo (20) com a partida entre Rio Branco e Nauas.

O Estádio Arena da Floresta foi sistematicamente abandonado nos últimos anos e seus administradores agora se veem às voltas com a obrigação de trocar 700 cadeiras quebradas ou removidas pelos torcedores, para que o local tenha condições de receber parte dos jogos do Campeonato Acreano 2019.

A Arena da Floresta é um estádio de futebol pertencente ao Governo do Acre e já foi considerado um dos mais modernos do Brasil, tendo o seu gramado importado da Itália, sendo o mesmo gramado utilizado no Estádio San Siro. Nasceu como uma arena multieventos, mas já houve quem o considerasse um elefante branco.

O descaso levou ao abandono do estádio. O diretor de Esportes da Secretaria de Educação, Júnior Santiago, disse que não há dinheiro para recuperar a arena no curto prazo. A meta é garantir condições para a realização dos jogos do Acreano 2019, e uma das medidas é retirar cadeiras de um ponto para recompor outro.

Trabalhadores estão nos últimos dias dando uma “guaribada” no estádio que já esteve entre os cinco mais modernos do Brasil. Há muito o que fazer, pois são anos de omissão: o letreiro está feio, cadeiras vandalizadas, pintura desbotada e descascada, equipamentos quebrados e jogados de qualquer jeito. O mato toma conta das redondezas.

