Observador do cenário cotidiano da regional do Alto Acre, ligado nos bastidores do poder, das notícias em geral, sempre atrás dos principais personagens e assuntos, principalmente da movimentação política dessa fronteira que amamos, do Acre e do Brasil. Estreamos.

“Em política, toda a poesia é uma mentira à qual a consciência se recusa.” George Sand

“O cotidiano é o incógnito do mistério.” Mario Quintana

A “velha política” de Renan

O MDB reuniu sua bancada para deflagrar o processo de escolha do candidato da legenda à presidência do Senado. Há sobre a mesa dois nomes: Renan Calheiros (AL), que tenta retornar à poltrona pela quinta vez, e Simone Tebet (MS).

Simone avisou aos aliados que cogita desafiar seu oponente no plenário do Senado mesmo sem o aval da bancada. Nessa hipótese, ela permaneceria na disputa como candidata avulsa

Simone afirma aos colegas que obteve também o compromisso de apoio do neo-senador Major Olimpio (SP), lançado como alternativa ao comando do Senado pelo PSL, partido do presidente da República. Renan contaria com a simpatia do ministro Paulo Guedes (Economia), o todo poderoso de Jair Bolsonaro. A decisão do MDB deve ser empurrada para quarta ou quinta-feira, véspera da eleição.

A multiplicação de candidatos e a disputa que racha o MDB, maior partido da Casa, injeta na corrida pelo comando do Senado uma dose de capacidade de ser imprevisível dentro do partido na Câmara. Ganhando ares de uma disputa intensa nesta segunda-feira, quando o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) consolidou seu favoritismo ao barganhar para o bloco de apoiadores da sua reeleição o PP, o MDB e o PTB.

PSDB e PSD anunciaram apoio ao voto aberto na eleição para a presidência do Senado, na sexta-feira, ou seja, Renan Calheiros e seus aliados farão de tudo, até o último minuto, para que a votação seja secreta.

Deu no Estadão

Os adversários de Renan Calheiros (MDB-AL) na disputa pela Presidência do Senado se reuniram, para definir estratégias conjuntas para o dia da eleição na Casa, marcada para o dia 1.º de fevereiro.

Marina reaparece

Ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva diz que o atual ministro Ricardo Salles, “está fazendo mudanças no discurso” de posse ao “Jornal da CBN – 2ª Edição”. Segundo ela, “diante da tragédia de Brumadinho, que bom que ele está fazendo uma reavaliação”, Marina sendo Marina.

Marina lembra que Salles prometeu flexibilizar a legislação ambiental e assumiu o cargo com palavras duras em relação aos órgãos de controle do setor, principalmente como o Ibama, Marina comentou a entrevista dada à rádio no mesmo dia pelo ministro do Meio Ambiente, ex-ministra de Lula reapareceu.

Ney Amorim, exímio articulador político

O que tudo indica, o governador Gladson Cameli (PP), deverá confirmar em um futuro próximo, deputado Ney Amorim (sem partido), como um dos seus articuladores políticos.

Hoje estar como colaborador segundo fontes do Palácio Rio Branco, e publicado nos principais jornais de politica do acre.

Sua força na casa do povo ainda da frutos, reuniu vários deputados da oposição e juntos declararam apoio a Nicolau Junior (PP), para a presidência da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e Luiz Gonzaga (PSDB), para a primeira secretária.

O jovem articulado Ney Amorim é um exímio articulador político, presidiu com mãos de sede a Aleac, possuindo uma capacidade de liderança invejável na política acreana. Ney construiu uma excelente rede de relacionamentos tanto na esquerda como na misturada direita acreana.

O deputado Ney Amorim, sem partido, que ficará sem mandato dentro de dois dias, tem provado sua capacidade, o mesmo é uma das grandes forças políticas no estado, principalmente em Rio Branco.

Articuladores Políticos

O cargo tem o objetivo principal de assessorar o governador na articulação com os prefeitos do interior e os deputados estaduais, além dos demais poderes do Estado.

Leão do Juruá

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), foi o único até então a assumir o cargo de secretário de Articulação Política no governo do Acre. O cargo já estava previsto na reforma administrativa aprovada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Bom lembra

O Leão do Juruá, como é conhecido em Cruzeiro do Sul, enfatizou que aprendeu a fazer política com diálogo e que o cargo não irá interferir nas interlocuções com políticos de outros partidos, o mesmo tem 40 anos de militância política e 30 anos de mandato, preparado para assumir qualquer função/cargo no estado.

Na fronteira da amizade

Oficialmente em Brasiléia quem trata da articulação política e o educador e ex-presidente da câmara de vereadores de Brasiléia, Joãozinho Melo, Falador. Profere palavras populares, não e, nem um Palrador, pois quem é dono da última palavra, ela, Fernanda Hassem.

Paparazzi de Plantão

No último domingo, dia 27, jornalista Alexandre Lima estava no escritório atualizado o site oaltoacre.com, quando avistou de longe o secretário de obras, Carlinho do Pelado, como é conhecido na fronteira e registrou (The Flash) via celular, à cena. mesmo digitou, “Não quero politizar o fato, mas achei um grande exemplo. Não basta ser vice e secretário, tem que participar e por a mão na massa. Gostei e registrei”. via facebook. Pura verdade, meu amigo tubarão não para.

Voz das Selvas”

Após vários raios um deles acabou danificando equipamentos da Rádio Difusora Acreana AM 1400 e causou uma pane elétrica irreversível, capital com temporais, ventania, raios, e muito mais.

A rádio integra o Sistema Público de Comunicação do Estado do Acre. A informação foi confirmada pela Secretaria Comunidação (Secom).

Povão (ouvintes), com saudades do Gente em Debate, que é o programa líder de audiência do rádio acreano, da Difusora Acreana e vai ao ar diariamente, a partir das 10 horas. Possui transmissão integrada com onze rádios, que compõem o Sistema Público de Comunicação (AM, FM e Ondas Tropicais) em Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, também sendo transmitido por mais emissoras que entram em cadeia com o sistema.

Fundada em 25 de agosto de 1944, a Rádio Difusora Acreana, a “Voz das Selvas”, é tradicional no Acre e há mais de 70 anos leva informação e música aos municípios acreanos. A Difusora é considerada patrimônio histórico e cultural do Acre.

Difusora e cultura

No prédio, também fica um o Museu Alfredo Mubárac, nome dado em homenagem ao primeiro diretor artístico do local que era responsável por estar à frente de programas de sucesso da rádio.

No museu, que é aberto para visitação, é possível encontrar modelos de rádios antigos, vitrolas, discos, fotos e cartas recebidas de todo o mundo.

Só no visual

O logotipo do Hospital Regional em Brasiléia é composto pelo símbolo e nome completo da autarquia e slogan definido por Sebastião, pelo anda da carruagem não se manterá como sonhou o ex-governador.

Não tem como sustentar tal mudança com os rumos que tomou a política acreano, mais de 90% dos habitantes da fronteira não se identificaram com a homenagem do filho governador ao pai.

Com o Velho/Novo

E bom saber que os ofícios, os repasses estaduais e federais, as licitações, na verdade tudo que envolve o novo hospital de Brasiléia, sai ou entra em nome do antigo Hospital Raimundo Chaar, novo vive de fachada, o velho movimenta o novo.

É fundamental saber e respeitar os critérios básicos de aplicação estabelecidos, em todas as formas de comunicação, mantendo características de unidade, legibilidade, contraste e destaque, seguindo normas rígidas de utilização, faltou tudo isso, e muito mais para Sebastião.

Antigo problema

Em 2019 promete ser diferente em relação aos loteamentos em Brasileia, bom saber que as Imobiliárias estão vivendo um Conto de Fadas, têm a ver com o bolso daqueles que sonham com sua terrinha, Terreno PLANO 10,5mX25m = 245,12m2, a tão sonhada propriedade urbana. Lotes onde o metro quadrado custava tamanho do bolso do cidadão em média, de 3 à 12 mil, hoje chega à 40, vai à 60, passa para 80, em alguns setores são oferecidos por 120 mil reais, poucos loteamentos já foram implementadas luz e água, falta muito por parte das Imobiliárias.

Em reunião no Ministério Público, vereador Joelso Pontes (PP), e moradores do loteamento Francisco Peixoto, sentaram com Dr. Carlos Pescador, desde 2012 se arrasta uma Ação Civil Pública com responsabilidade a ser executada pela imobiliária ao referido loteamento. “Hoje, um grave problema é o acesso ao bairro, quando chove as ruas ficam intrafegáveis. O promotor nos garantiu que até semana que vem nos dá um retorno de um levantamento realizado pelo NAT, onde serão identificadas as obrigações que já foram cumpridas ou não”, publicou vereado via facebook. Vereança ativa.

Peru e bem ali

O consulado Peruano no Acre endereçou um ofício à secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet), Eliane Sinhasique, no último dia 21 deste mês, informando que, a partir de agora, todo estrangeiro que quiser entrar no país vizinho deverá apresentar a carteira de passaporte dentro do prazo de validade exigido.

Com vigência de, no mínimo, seis meses a contar da data de emissão. Isso quer dizer que, se a pessoa possuir um passaporte que vencerá em menos de seis meses a viagem termina em Assis Brasil, no pacote precisa também do RG e carteira de vacinação em dia.

Portanto, quem quer ir ao Peru só tem que observar isso da mesma forma que verificava a carteira de vacinação, que é exigência.

“Religião se discute, sim!”

A Prefeita, Fernanda Hassem, recebeu essa semana no gabinete, pastores evangélicos do município e o Padre da Igreja Católica, em alusão aos dia do Católico, celebrado no ultimo dia (20), Evangélico dia (23).

Recentemente um documento foi elaborado pela Comissão de Teologia da AEM e pelo mesmo Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que apresenta as divergências e as convergências entre a fé evangélica e a fé católica com vistas às comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante.

Este diálogo em nenhum momento significa uma aproximação teológica ou doutrinária, mas busca minimizar hostilidades e de buscar áreas em comum onde pode haver cooperação, como, por exemplo, em questões éticas, sociais e educacionais.

Na ocasião foi conversado (gabinete), sobre as parcerias futuras na realização de eventos religiosos para beneficiar os munícipes, prefeita Fernanda Hassem no caminha certo, afinal de conte vivemos em Estado secular ou laico é um conceito do secularismo onde o poder é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas.

Agradecimentos do MB/MB

Veiculado no portal ContilNet, Márcio Bittar e a esposa, Márcia Bittar, estiveram com presidente em exercício Mourão para agradecer o apoio vice-versa do PSL à candidatura, nas eleições do ano passado, a visita foi para declarar apoio às principais reformas do plano de governo de Bolsonaro e para pedir apoio à proposta de integração do Brasil com o Peru, através do Vale do Juruá. Senador Marcio Bittar nos corredores do poder, acreano e um dos 81 senadores em número de três para cada estado e para o Distrito Federal, o Poder Legislativo federal no Brasil é composto pela Câmara dos Deputados e Senado, que representam respectivamente o povo brasileiro, poder merecido para Bittar/Márcia.

Ele e querido, astral novo na sucateada Difusora Acreano

“Nova programação e tentativa de transformação da querida Rádio Difusora Acreana (sucateada) numa grande parceira do povo acreano. Este é o desejo do governador Gladson Cameli e da secretaria de comunicação jornalista Silvania Pinheiro e sua equipe.

Humanização, respeito as pessoas e a informação desburocratizada, de longo alcance são a nova proposta de Voz das Selvas. Em nome de nossa equipe temos que dizer muito obrigado a todos pelo carinho e confiança”. Assim publicou no fecabook, diretor da sucateada Difusora Acreano, a eterna (Voz das Selvas), a mesma pede passagem, tenho certeza do sucesso do amigo de longa data Raimundo Fernandes, Nomeação, mas que merecida e acertada.

Anos depois daquela estreia na Novo Andirá Raimundo Fernandes foi para o jornal impresso e nos anos 2000 se formou em jornalismo. Seu retorno à direção da emissora gerou um clima positivo nos corredores da histórica rádio e agradou profissionais de todos os meios de comunicação do Acre. Fernandes reagiu, recíproco: “Agradeço a todos pelo carinho, inclusive a confiança do governador Gladson e da Silvania Pinheiro (secretária de comunicação)”.

(TRF1) derrubou

Decisão da Justiça Federal que suspendia o reajuste de 21% na conta de luz dos acreanos cai por terra. A empresa recorreu após a decisão do juiz federal Jair Facundo. Agora, em instância superior, a decisão volta para o bolso dos acreanos. A baixa da liminar foi confirmada na terça-feira, 29, pela Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre). O reajuste, portanto, passa a ser aplicado novamente a partir do mesmo dia.

O repasse do reajuste será feito de forma gradativa, conforme orientado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ao povo pobre dessa Amazônia rica.

Lula tem o direito de velar o irmão!

Genival Inácio da Silva, de 79 anos, conhecido como Vavá, irmão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, morreu na terça-feira (29) em São Paulo.

Lebbos, que recebeu o pedido da defesa de Lula, para ir ao velório do irmão, só vai decidir depois do parecer da PF.

Ao despachar sobre o pedido de Lula para sair da cadeia e ir ao enterro do irmão Vavá, a juíza Carolina Lebbos deixou claro que a permissão depende basicamente da Polícia Federal, que deverá avaliar condições de “deslocamento, segurança e logística”.

Como Lula é preso provisório, poderá ser necessário autorização judicial, já que ele está detido na sede da Polícia Federal (PF) em Curitiba. Pelo amor de Deus. Lula tem o direito de velar o irmão!

Já estava na hora

Os trabalhos dos diplomados de 2019 estão se iniciando aos poucos essa semana, muito deles voltando do recesso, como vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, pautas não faltará para a coluna Panorama Regional, já estava na hora de lançar a coluna, que deus nos abençoe.

Hoje quero registrar o meu amor e agradecer por você

Dedico minha primeira de muitas (Colunas) a minha linda filha, Aiyra Marcele Lima. Em cada lauda, em cada palavra, em cada sonho. Ao longo do seu crescimento, será como ventos, cada estação dos seus sonhos. Todo o meu amor a Minha filha, minha princesa adorada, no dia em que você nasceu eu renasci como homem e pai, e hoje sou um guerreiro capaz de tudo pela sua felicidade!

SOBRE A COLUNA PANORAMA REGIONAL

A diferença entre a política e a politicagem, a distância entre o governo e o ato de governar, o contraste entre o que eles dizem e o que você precisa saber, o paradoxo entre a promessa de luz no cotidiano. Tudo isso com a sua opinião leitores, bom dia, boa tarde e boa noite.

Comentários