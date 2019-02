Observador do cenário cotidiano da regional do Alto Acre, ligado nos bastidores do poder, das notícias em geral, sempre atrás dos principais personagens e assuntos, principalmente da movimentação política dessa fronteira que amamos, do Acre e do Brasil.

São poucos os políticos que sabem fazer política. Mais, quando um intelectual tenta entrar nesse meio, então é o fim do mundo.

____ Jorge Borges____

Bom saber II – Politica:

Política denomina arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou Estados; aplicação desta arte aos negócios internos da nação (política interna) ou aos negócios externos (política externa). Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade e dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com sua militância.

Mensagem governamental realizada na sessão de terça (5), Aleac.

Rombo nas contas públicas

“Eu tiro qualquer possibilidade de intervenções financeiras no Acre” disse Gladson Cameli.

Afirmou ainda que os rombos nas contas públicas são de imensa gravidade, mas que o Estado tem condições de trabalhar para saná-las.

Por um Acre melhor

Gladson afirmou está pronto para receber críticas por que entende que seja esta a forma de fiscalizar sua gestão. Afirmando que o Acre não aguenta mais esperar por dias melhores, governador na sua fala aguarda que os deputados da base de apoio sejam firmes em suas prerrogativas parlamentares.

“Antes de serem a base aliada eles são parlamentes eleitos para trabalharem em favor dos acreanos. Não espero que a base aliada esteja aqui para passar a mão na minha cabeça. Estou pronto para críticas até porque sei que esta é uma boa forma de aprimorar minha gestão. O que precisamos é unir forças para lutar por um Acre melhor e mais forte”, disse.

Prerrogativas parlamentares

“Não espero que a base aliada esteja aqui para passar a mão na minha cabeça, o que precisamos é unir forças para lutar por um Acre melhor e mais forte”, finalizou Gladson .

Progressista presidente

No comando da casa, Nicolau Junior (PP), o novo enfatizou a independência e harmonia entre os poderes, focando na organização da Aleac.

“Nosso objetivo é reduzir, é enxugar, é organizar a casa do povo. funcionários cumprindo horário para que os deputados possam trabalhar as missões parlamentares. Como daremos apoio ao governo na questão da análise e aprovação dos projetos. O governador quer fazer as mudanças e vai ter que contar com nossa ajuda”, disse Nicolau.

Nicolau disse mais, “estamos fazendo um levantamento minucioso de todas as demandas, juntando as informações que não são poucas. Entre muitas, tem a questão das rescisões e vamos trabalhar para reduzir as questões que envolvem a Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse presidente.

“herança maldita”

O secretário estadual de saúde (Sesacre), enfatizou que 30 dias de gestão não são suficientes para reparar o estrago e vícios deixados por um grupo político que governou por 20 anos.

“É uma luta imensa, realmente grande diante do sucateamento que pegamos a pasta, mas não é isso que nos desmotivará. Se for preciso trabalhar 20 horas diárias nós o faremos, mas iremos encontrar a solução para atendimento digno aos acreanos. Pessoas ligadas à gestão passada divulgaram fotos do Huerb lotado e de fato está lotado porque o espaço é pequeno diante da não conclusão da reforma e fica lotado porque nós não fechamos e nem iremos fechar as portas aos pacientes. Iremos colocar para dentro, com o acolhimento necessário e iremos buscar médicos para atender a todos. Claro que não temos médicos em número suficiente porque havia contratos mal feitos e o Pró-Saúde sequer poderia continuar”, disse secretário estadual de saúde Alysson Bestene.

Pela rede social

Em pronunciamento na noite de terça (5), secretário Alysson Bestene informou que efetuará o pagamento referente ao mês de janeiro do Pro-Saúde e pagamento integral dos servidores que recebem até R$ 5 mil que ficou em atraso da gestão passada.

“A gente se comprometeu e está honrando esse compromisso. A partir de quarta-feira, (6) todos os servidores do Pro-Saúde vão receber os seus salários. O governador Gladson Cameli cumpre seu compromisso. Nosso governo será de honrar compromissos, com a transparência e responsável”, finaliza o secretário.

Reafirmando compromisso

Os aprovados no concurso da Polícia Militar e Civil do Acre serão convocados assim que os problemas financeiros emergenciais do Estado sejam resolvidos, o governo do Acre se posicionou sobre a cobrança comissão de aprovados.

Governador recebeu em seu gabinete uma comissão de aprovados dos concursos das Polícias Militar e Civil, na terça (5). Fez questão de convidá-los para uma reunião e determinou que a equipe econômica faça o levantamento do impacto financeiro no orçamento estadual para viabilizar a convocação dos 500 futuros policiais acreanos.

Na próxima segunda-feira, 11, Gladson Cameli vai recebê-los, novamente, para apresentar um cronograma de chamamento que estar sendo feito pela sua equipe econômica.

“O governo do Acre vem a público reafirmar o compromisso assumido com os concursados da Polícia Militar e Civil, para a convocação dos mesmos para o serviço público, tão logo o estado tenha condições financeiras para tal. Esperamos ter esses profissionais trabalhando em nosso governo quanto antes”.

Mailza “Por Ela mesmo”

Amigos do meu querido Acre! Hoje aqui em Brasília demos início ao ano legislativo. Começamos nosso trabalho com muitos desafios e com a missão de aprovar as reformas necessárias para nosso país.

Queremos você cidadão mais perto da gente, acompanhando e participando das grandes discussões de matérias que o interessa. Um grande abraço e conte comigo!

Internet espetacular

As redes sociais ganharam espaço na política. Elegem Bolsonaro. Na disputa do Senado, no último dia 2, elas ajudaram a derrotar Renan Calheiros. Muitos senadores decidiram abrir o voto porque foram pressionados por seguidores para fazer isso.

Tirando esses detalhes, a internet é espetacular, ajuda a revelar ideias e a atuação dos partidos e políticos. Esse é, incontestavelmente, o melhor espaço para uma nova democracia.

As redes sociais aproximam os candidatos, os políticos e partidos dos seus eleitores, dando possibilidades de argumentações e a exposição de opiniões sobre assuntos recorrentes, relacionados à política.

As redes digitais têm sido o principal mecanismo de difusão de ideais políticos. Contudo, mesmo que a informação hoje seja mais acessível que outrora, afinal ela não está mais limitada a televisão, a utilização das redes digitais também apresenta um lado negativo. Os jovens, muitas vezes, usam esses meios para propagar a intolerância através de discussões irrelevantes. É o que ocorreu nas últimas eleições em que o país foi praticamente dividido entre 2 partidos políticos. Isso demonstra o quanto ainda somos ingênuos politicamente.

Mesa Diretora do Senado

Sérgio Petecão (PSD) que está cotado para assumir a primeira-secretária da Casa. Colunas políticas (Brasília) destacam que Petecão conta com o apoio do presidente recém-eleito, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Segundo senador acreano, que apoiou Alcolumbre na candidatura à presidência do Senado. “Abri mão de minha candidatura em apoio a ele. Além disso, foi eu quem cuidou da candidatura dele no último mês. Então, creio eu, está tudo certo. Só não serei eleito se houver fato novo”, completou Petecão.

Mudanças no ar

Governado Gladson Cameli foi pessoalmente vistoriar o trabalho da nova identidade visual de aplicação da marca do governo do estado, no helicóptero da antiga estrela vermelha.

Nada de papagaiada, o helicóptero João Donato, modelo esquilo AS 350 B2, que foi comprado pelo governo do Acre por R$ 7,9 milhões, estava parado. A partir dos próximos meses, a aeronave do estado será utilizada para suporte aéreo do Serviço de Urgência e Emergência, no transporte de pacientes de um município para outro. a equipe está acelerando o processo, em março começa a operar nos 22 municípios acreanos.

Ele era assim, com a estrela vermelha na lateral

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou em setembro de 2009, pelo procurador da República, na época, Ricardo Gralhaque, que o governo do estado promovesse mudanças na pintura da estrela vermelha desenhada no helicóptero, Para o procurador, a estrela vermelha representa um favorecimento ao Partido dos Trabalhadores (PT). Nada tinha mudado. Até então.

Bom lembrar, que a nova identidade visual estará presente nos documentos oficiais, órgãos públicos, veículos oficiais, no helicóptero do governo e até nas fardas escolares de colégios do estado. O slogan também foi apresentado: “Visão do futuro, governo de todos”.

A secretária de Comunicação Silvânia Pinheiro, disse que o Brasão valoriza a história do estado e o slogan diz que o governo trabalhará olhando para o futuro e dar a ideia de que o Acre é de todos.

Os Três Mosqueteiros

Um romance histórico escrito pelo francês Alexandre Dumas, romance publicado em 1844, baseado no romance histórico, vira filme norte-americano em 1993.

Jorge Viana, Angelim e Marcus Alexandre na teledramaturgia em terras de Galvez, na série “As urnas e a tragédia de outubro”, produção original misturada com suspense político, ação e drama, foi o assunto mais comentados na política acreana, em cartaz nos últimos dias e sucesso de críticas.

Insatisfeitas com o roteiro original da obra acreana, disputas internas que se acentuaram com a derrota na urnas de outubro, Jorge, os ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre, estariam dispostos a mudar (Roteiro), de partido, segundo a boca pequena.

Os três já negaram a informação.

Sentimos a necessidade de fazer um esclarecimento definitivo: não discutimos, não tratamos e não pensamos nessa história de sair do nosso partido. Tudo o que queremos é um pouco de paz nessa hora, tendo em vista o resultado adverso das eleições, não se sustenta em fundamentos, tal noticia, pedimos compreensão ao nosso recolhimento temporário e ao nosso silêncio, também temporário. Agora é hora do protagonismo dos que ganharam, é hora também de eles prestarem contas para aqueles que os elegeram.

As frases de JV

Frase Jorge Viana (PT), deixou extremamente claro o seu descontentamento com a formula desastrosa da campanha (PT), foi para nas ruas: “não tivemos sucesso pelos nossos erros”.

“Eu paguei a conta dos outros”, sobre a sua derrota para o Senado.

“Grupo político chamada Democracia Radical (DR), pela arrogância dos que comandaram a eleição, que já estava ganha”.

“Não tivemos sucesso pelos nossos erros”.

“DR é o grupo Democracia Radical, que tem o domínio político do PT e nos seus quadros estão nomes como Cesário Braga, Daniel Zen, Carioca, Léo de Brito, Ermício Sena, Gabriel Forneck, entre outros”.

“Nós perdemos a eleição para os nossos erros. Transformaram o PT num grupo, fizeram tudo errado.”

“Não tive nenhum papel no governo do Tião. Nem fui convidado para nada”.

“A FPA virou um ajuntamento. E eu paguei o preço”.

“Não fiz a minha campanha com a oposição, fui extremamente leal à FPA, mesmo com desgaste e sacrifício”.

“Nosso pior momento fomos a soberba da soberba ao achar que o PT podia ganhar de qualquer maneira”.

“Agronegócio só é bom para o Brasil e para o empresário, não para o Estado”.

“O governo Tião Viana foi outra coisa completamente diferente, tudo menos um governo da “florestania”.

Angelim disparou

“Fizeram comigo uma aberração. Espalhavam que estava velho, ultrapassado, e tudo vindo de dentro do PT.”

Primeira sessão

Bom lembrar que a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre. Foi definida tão natural quanto a luz do dia, os parlamentares em consenso, definiram a composição da chapa única para a presidência do Poder Legislativo Acreano.

– PRESIDENTE: Nicolau Junior (PP)

– PRIMEIRO SECRETÁRIO: Luiz Gonzaga (PSDB)

– SEGUNDA SECRETÁRIA: Antônia Sales (MDB)

– VICE-PRESIDENTE: Jenilson Leite (PCdoB)

Só o tempo dirá, se essa união prevalecerá, não precisa dos cientistas políticos para avaliar essa união, o tom do discurso dos parlamentares se refere ao impacto geral no primeiro dia, conteúdo e estilo de cada um na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, Aleac.

– O chefe do executivo enfatizou o grito da liberdade dos acreanos após 20 anos sob o comando da Frente Popular do Acre.

– Deputado Gerlen Diniz (Progressistas) lembrou da ‘herança maldita” do governo petista.

– Deputado Roberto Duarte (MDB) afirmou que vai exigir ao máximo do primeiro escalão do governo, cobrando e criticando quando necessário. Completando que não será oposição e muito menos da base de sustentação. Será do povo que o elegeu.

– Deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), disse que o bloco de oposição da casa não aceitarão “prato feito”, se referindo a Projetos dos Executivos que são aprovados na casa sem o devido debate. Disse ainda que o parafuso será apertado, e que o governador não espere da esquerda a paz dos cemitérios.

– Deputada Daniel Zen (PT), afirmou que desempenhará papel de oposição ao governo Gladson Cameli (PP), de forma clara e firme, porém ética, é que preciso se posicionar de forma clara contra seus adversários, onde não haverá boicote ou deslealdade, mas posições firmes na fiscalização de forma justa. Espera para ver o que acontece.

Preocupação estadual

Os casos suspeitos de dengue registrados na capital acreana, no mês de janeiro deste ano são quatro vezes maiores que nos mesmos períodos do ano passados.

Conforme a Saúde, no primeiro mês de 2019 foram notificados 1.134 casos suspeitos da doença só em Rio Branco, enquanto que em janeiro de 2018 foram 279 notificações, o que representa um aumento de 300% nos casos.

Em todo o estado, os casos suspeitos também subiram 50% em um ano. Segundo os dados divulgados pela Saúde, em janeiro de 2018 tinham sido notificados 1.227 casos suspeitos e esse ano, no mesmo período, foram 1.842.

No Gabinete

A Prefeita Fernanda Hassem recebeu em seu gabinete, a nova coordenação interina do Hospital Regional do Alto Acre, os médicos Dr. Rodrigo e Dr. Tufic.

Valorizando o Servidor

Cartões de auxílio alimentação para os servidores efetivos municipais da saúde foram entregues pela prefeita Fernanda Hassem (PT). A solenidade aconteceu no centro cultural Sebastião Dantas.

Ao todo foram entregues 146 cartões para os servidores da Administração e 161 cartões para os servidores da saúde, ambos no valor líquido de R$ 220,00. Um investimento de aproximadamente meio milhão de reais durante os dez meses de benefício.

Recadinho da Yasmin

Exemplo de criança. Não abandone o seu melhor amigo

Índia proíbe pássaros em gaiolas. “Ainda Há Tempo“ Brasil!!!

Se existe um animal que é a mais profunda representação da liberdade, é o pássaro. Porém, em um mundo onde o ser humano insiste em se colocar à frente da natureza, milhares deles passam a vida toda em uma gaiola, transformando-se em animais de estimação, quando na verdade deveriam estar voando.

Uma ideia que a Índia decidiu banir em decisão histórica, proibindo o encarceramento de pássaros em gaiolas.

Diferente de muitos países ocidentais, a Índia possui um histórico de lutar pelo bem estar dos animais. Lá por exemplo, os cosméticos testados em animais são proibidos, entre outras coisas.

Brasiléia no Facebook, tava linda hoje, como sempre!

Deu saudades do Índio Velho

Hoje você completaria mais um ano de vida meu amigo Índio Velho. Grande Ivacildo Souza (In memoriam).

Hoje está cuidando Mãe, dona Alaide, lá no céu, ela era uma maravilhosa mãe. Saudade do Índio Brasileense, um homem de grande harmonia, com caráter, humilde demais e adorava viver a vida.

Quem somos nós para questionar os planos de Deus, se ele quis assim, talvez, porque era melhor. Hoje ficam as lembranças e as saudades que nos sufoca.

A sua partida foi rápida e prematura, e isso tudo causa ainda mais dificuldade em aceitar e entender. Mas eu respeito a vontade de Deus, aceito com resignação a dor a perca do amigo irmão, e tento transformá-la em aprendizado, em sabedoria, mas pensar que você está em paz em um lugar cheio de luz, e com a sua alma serena, traz-me alguma tranquilidade. Fique em paz, e que Deus, em sua imensa bondade, ilumine a todos nós.

Te amaremos para sempre Caboco Brasileense de coração, saudades, feliz aniversário Ivacildo Souza (In memoriam).

