Observador do cenário cotidiano da regional do Alto Acre, ligado nos bastidores do poder, das notícias em geral, sempre atrás dos principais personagens e assuntos, principalmente da movimentação diária dessa fronteira que amamos, do Acre e do Brasil.

Oração Para o Fim de Semana

SENHOR, depois de realizarmos intenso trabalho e/ou estudo desde o início desta semana, Venho lhe pedir graças, proteção, saúde e paz para mim, minha mãe, minha família e meus amigos; Que nossas horas de lazer e descanso sejam repletas de amor, bondade e felicidade; Que nenhum acidente ocorra conosco. Rogo-lhe que esteja sempre do nosso lado, renovando nossas forças e guiando nossos passos para que nenhum mal nos atinja e, assim, prosseguirmos e continuarmos evoluindo no belo ciclo da vida. Amém.

“Morador de rua pede uma lâmina de barbear e ganha transformação: “o importante é ajudar””

O caso aconteceu na região de Curitiba e as fotos do “antes e depois” emocionaram usuários das redes sociais.

“Não importa qual seja a necessidade, sempre deve haver em nós a prontidão de espírito para servirmos”.

“A corrupção é o cupim da República”

______Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte de 1988_______

“Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História”

_______Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil_______

“Sinto-me feliz todas as noites quando ligo a televisão para assistir ao jornal. Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho”

______General Emílio Garrastazu Médici, durante a ditadura militar_______

“Relaxa e goza”

______Marta Suplicy, quando era ministra do Turismo______

A natureza da política é boa ou ruim?

Quando falamos em política, as pessoas imediatamente associam esta palavra à desonestidade, corrupção, ao roubo.

No imaginário popular, honestidade e política jamais dividiriam o mesmo espaço. Por que isso ocorre? Qual a origem dessa depreciação do ofício político?

A política é ruim, mais e bom. na barafunda dos escândalos de corrupção, sempre estaremos na politica desde sempre expondo nossas convicções.

A esquerda sempre se arrogou a função de protetora dos “pobres”, diz certa esquerda maluca.

Há um ditado que diz que se você não é de esquerda antes dos 20 anos você é uma pessoa sem coração, mas se depois dos 40 você continua a ser de esquerda então você é sem cérebro.

Há esquerda acrescentaria que se você é de direita antes dos 20, você é sem cérebro e se continua a ser depois dos 40 é porque é sem coração.

Vou finalizar: nem a direita e nem a esquerda querem isso, pois a miséria é de onde ambas tiram o sangue que as sustenta…

________________Bom dia, Boa tarde e boa noite …__________________

José “Pepe” Mujica

O ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica defende que, para evitar que a crise na Venezuela desemboque para uma guerra, é preciso haver eleições gerais no país, com um forte monitoramento internacional que garanta a participação de todas as correntes políticas.

Mujica reconhece, porém, que “o regime venezuelano” prejudicou a esquerda na América Latina. “Parte da esquerda não aprende as lições da história”, criticou.

“Estou convencido e tenho elementos para dizer que, em última instância, se os Estados Unidos não virem outro remédio, ele vai intervir. O tema central para mim é evitar a guerra”, afirmou a BBC

“Não é isso o essencial. Que piada! Os Estados Unidos suportaram por quase um século a realidade em Cuba. Mas não aceitam a realidade da Venezuela. Por quê? Para mim, é mais uma evidência que salta aos olhos. Mas a realidade é a realidade. Essa vontade política existe e vão levá-la às últimas consequências. Portanto, é preciso pensar numa alternativa capaz de garantir, pelo menos, a paz”.

“Há uma velha confusão entre socializar e estatizar que desemboca na burocracia, uma doença humana que fez até Roma padecer”.

“E existe uma parcela da esquerda latino-americana e mundial que não aprende as lições da história”.

“O Uruguai é um país insignificante. Tem 3 milhões de habitantes. O Uruguai assumiu uma posição que não é nem de apoio nem de condenação. O Uruguai está assustado com a possibilidade de uma guerra”.

Marcos Pontes, em Israel

Em recente viagem do Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, para Israel, o Brasil foi agraciado com a doação de 10 máquinas que, somadas, produzem até 9 mil litros de água por dia.

A máquinas funcionam produzindo água potável a partir da umidade do ar, e cada uma delas pode produzir 900 litros diários. Além das 10 máquinas de médio porte, o Brasil também receber uma máquina menor, capaz de produzir 30 litros diários.

O ministro Marcos Pontes informou que as máquinas “funcionam em ambientes com umidade do ar a partir de 15% e deverão ser instaladas em escolas, hospitais e algumas comunidades com grandes desafios hídricos”.



Meu Deus

Descoberta de bombas da Segunda Guerra Mundial fecha aeroporto de Ciampino em Roma

Juntas (Três bombas), pesam 150 quilos e têm cerca de 75 quilos de pólvora. Durante três horas voos foram cancelados ou desviados para o principal aeroporto da cidade, o de Fiumicino.

Mais bomba/Brasil. Ciro Gomes (PDT)

“Eu estou solto e Lula está preso, babaca”, afirma Ciro em ato da UNE

Hostilizado, pedetista criticou apoiadores do ex-presidente e jovens que defendem envolvidos em corrupção

Ele discursava para um publico de estudante, na Bienal da UNE (União Nacional dos Estudantes) em salvador e criticou parcela dos estudantes dos jovens que defende políticos envolvidos em corrupção.

“Tem coisa mais chata que um jovem estar num bar defendendo bandido?”, disse Ciro.

“Tem o maior líder popular preso, condenado em duas sentenças que juntas chegam a 25 anos. Isso e fato. Não me agrada dizer isso, mas o Brasil entende que isso e fato, ou a agente vai delirar”, disse.

“Ele (Lula) facilitou. Tomou-se de gosto burgueses e acabou deixando o queixo a bater”, disse Ciro.



Saudades (Acre) das ferradas de piuns

Petecão vai administrar 10 bilhões no Senado: “Não vou decepcionar meus amigos”.

“Na primeira folga desembarco no Acre para ir no interior, levar umas ferradas de piuns e estar perto da minha turma”.

O trabalho que ele vai ter nos próximos dois anos não é muito diferente do que ele teve durante oito anos como presidente da Assembleia Legislativa, onde sua gestão foi um sucesso.

Diário Oficial do Estado

Mais nomeações (Duas) consta na edição do Diário Oficial do Estado (7). O salário de ambos será de R$ 19 mil.

– Jairo Carvalho, obteve apenas 4.490 votos, não se reeleger.

– Nelson Sales, foi candidato a deputado federal (2018) pouco mais de 9 mil votos, quarto suplente.

“Indústria das multas”

Protocolado na Mesa Diretora da Aleac (7) de autoria do deputado Roberto Duarte (MDB) segundo ele foi criada nos últimos 4 ou 5 anos.

“Sabemos que existem milhares de notificações e multas aplicadas e com base nisso, é necessário transparência”, disse.

70 milhões em 2018

O órgão arrecadou mais de R$ 70 milhões com todas as receitas, mas gastou R$ 74 milhões.

“Vamos investigar isso direitinho. Eu mesmo divulgarei esses dados aqui na Aleac, para acreano”, disse o líder do governo, Gerlen Diniz (Progressista). Em resposta ao requerimento do deputado Roberto Duarte (MDB).

Difusora Acreana

“O governo está fazendo uma maldade com os trabalhadores da Rádio Difusora, trabalharam os últimos 20 anos para o governo do PT, essas pessoas merecem respeito”, disse deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) na tribuna para cobrar providência do governo quanto as demissões que ocorreram na emissora oficial.

20 anos de PT

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas) respondeu às críticas de Magalhães ressalto que a culpa não é do governo, mas sim do PT, que durante 20 anos nunca resolveram a situação dessas pessoas”, rebatendo que em 20 anos os governos do PT foram incapazes de fazer um Plano de Cargos e Carreiras de Remuneração dos servidores que estão sendo demitidos.

Situação vexatória

Deputado Daniel Zen (PT) reconheceu as colocações dos dois parlamentares. “Que mesmo que o governo passado tivesse feito concurso, muito dessas pessoas não teriam condições de disputar vagas num concurso público com pessoas mais jovens e com nível de estudo elevado.

Sucateamento

Diretor da Rádio Difusora Acreana, Raimundo Fernandes, disse que sua prioridade é “desoficializar” a emissora, retomando a programação popular que em sua opinião foi perdida nos últimos anos.

Fernandes criticou o estado de sucateamento da Difusora, carinhosamente conhecida como “voz das selvas”, disse mais. “Precisamos melhorar a qualidade do áudio e as condições gerais da rádio, cujas condições são desumanas”, disse o diretor.

“Rombo financeiro de R$581 milhões”

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, convocou coletiva de imprensa na tarde de quinta-feira (7), para apresentar o relatório final do governo sobre as finanças do estado.

Durante a manhã Cameli se reuniu com membros do Poder Judiciário, Legislativo, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas, e demais instituições públicas.

“Não tenho outra palavra para dizer além de rombo. O rombo financeiro é de mais de 581 milhões e não temos de onde pagar”, afirmou o Gladson.



Via celular. Pelo meu amigo jornalista Ray Melo, publicando via fecebook. Abusei!

Manda quem pode, obedece quem tem juízo.

Gladson Cameli confirmou Ney Amorim, será assessor para assuntos políticos e que, esta é uma escolha pessoal. “Já mandei nomear o Ney. A nomeação será inserida na cota pessoal do governador”, disse mais. “é natural que haja uma ou outra reação, mas ocorre em todas as nomeações”.

Voando baixo

Vice Rocha. Com unhas e dentes defende a indicação de Ney Amorim (sem partido). Palavra do vice. ”Na campanha de 2018, Amorim reuniu seu grupo e direcionou a turma para apoia Gladson, ele vem somar ao nosso lado”.

“Queira ou Não queira” o cara da baixada tá voando baixo no meio da turma, fato”.

Habilidoso

Nay foi o articulador responsável pela chapa “Junto e Misturado” vencedora da eleição do deputado Nicolau Junior (Progressista) presidente da Aleac. May Amorim mostrando-se um poeta político de mão cheia. “Xeque Mate”.

Por Que Não?

O que uma imagem/assunto nojento tem a ver com o seu voto. “A política do nojo”. Como pode uma elite politicamente bancada pelos pobres acreanos, dinheiro público sustentando caprichos conservadores, o voto explorando um estado pobre, falido e lascado.

Acre, um dos estados mais pobres do Brasil em relação ao índice de desigualdade social, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bancando mordomias políticas.

Não é justo que Fátima Almeida, viúva do ex-governador Edmundo Pinto, e Maria Lúcia de Araújo, também viúva de José Augusto, além da professora ex-governadora Iolanda Fleming, recebem pensões de

Estamos isolados

Médico e deputado

Infectologista e deputado estadual, Jenilson Leite (PCdoB), embarcando (8), para Brumadinho, estado de Minas Gerais, vai participar de uma ação solidária de atendimento às vítimas da tragédia que atingiu o município.

Convite foi feito pelos profissionais médicos conhecida como “Liga de Médicos Populares”. Sua maioria por médicos formados em Cuba e em outros países latinos.

Secretária nas redes sociais

Secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique (MDB), reclamara da cobrança/cargos/dinheiro à secretaria. Ou conseguimos a liberação de recursos de convênios com o Governo Federal, ou fecharemos as portas”, escreveu.

Um pouquinho do desabafo:

Não sou mulher de reclamar de nada. Mas, necessito compartilhar, com meus amigos e seguidores, as dores que tenho vivenciado nesses últimos 36 dias como Secretária de Empreendedorismo e Turismo do Estado do Acre.

Na reunião de hoje, no Gabinete Civil, ficou explicitado que os recursos do Estado, para pagamento de pessoal, já estão no limite, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Um dos maiores problemas é a falta de recursos financeiros e material humano.

As reclamações e cobranças são enormes! Muitos não entendem que a administração pública está à beira da falência!

Dos 16 “núcleos” que a nossa secretaria tinha nos municípios, TODOS serão fechados! Já estamos providenciando o repasse das estruturas físicas existentes para os municípios cuidarem e pagarem as contas de água e energia.

Tenho recebido muitos NÃOs e alguns SIMs mas, sigo confiante! Acredito que grandes eventos geram movimentação positiva para a economia.

Por hoje, me tragam um lenço pois minha vontade é de chorar.

Via (Facebook), ela e muito forte!

Republicando. Na madrugada de quarta ( 00:30) eu embarquei para Porto Velho, do aeroporto fui direto para o Hospital de câncer ( Barretinho) ficar com ela. Amanhecemos o dia velando o sono dela e observando uma pesada chuva cair sobre aquele hospital. Na manhã do dia de quarta, às 9:00, tivemos uma dura com conversa com o oncologista, em 1 hora eu tinha decido voltar e ficar abraçada com a mãe.

Não aguentei sequer esperar o próximo voo e as 12 eu embarquei em um ônibus de volta para Rio Branco. Deixei a Fátima Rios e meu coração com a Socorro Lopes. As 22:00 eu tava em casa confortando minha mãe e pensando comigo mesma: e eu, será se eu aguento se a Socorro partir ?

No dia seguinte ( quinta-feira), hoje, trabalhei arduamente até as 12: 00 e 12:30 estava pegando a estrada para Brasiléia para acertar uma questão importante para minha vida com Deus. São 23:11 e Marcio Silva e eu estamos chegando a Via Verde, chegando em casa.

– Em poucas horas parece que se passaram anos e Deus segue me ensinando grandes lições!

Boleiros “Eh Toiss”

Muitos boleiros se referem com essa expressão ao fazer golaço ou fazer muitos gols, ou seja, só “meteu na caixa”.

Se você é adepto das peladas do fim de semana ou se é um jogador de futebol, com certeza usa gírias futebolísticas tanto em jogo quanto fora dele. Normal. Cada geração teve suas expressões de boleiro para se referir no momento e existem algumas que são muito utilizadas no dia-a-dia.

– “Pai”, “tois”, “parça”, “resenha” são apenas algumas das expressões utilizadas.

Como: “Rabiscar”, “bagunçar”, “deitar”, “Resenha”, “Meter a mala”, “Perna”, “Jogou onde”, “fera?”, “O mlk é liso”, “Tá no bolso”, “Pai, parça, lek”, “Eh Toiss”, “Demos um baile”, entre outras gírias boleiras ditas atualmente.

…, que resenha, resenha pura, só boleiros sabe dessa resenha.



Neto sobre Neymar: É mimado, parece meu filho de 1 ano. Resenha pura!

Imagem do Dia

POLÍTICA DA COLUNA

“No Ar”, a Coluna Panorama Regional é um meio de notícias que cobre os principais fatos e os bastidores do cenário político Regional/estadual/nacional, direto da fronteira da amizade (Brasileia/Acre), com isenção e profissionalismo. Nosso objetivo é fornecer informação política/geral de qualidade ao cidadão acreano pautado nos valores da ética e da transparência.

As notícias independentes são produzidas pela equipe de jornalistas do site oaltoacre.com que tem como fonte matérias próprias e também conteúdos de outros portais.

A reprodução do conteúdo do site (Coluna Panorama Regional), poderá ser feita desde que citada a fonte.

Em caso de dúvidas, preocupações e comentários sobre esta coluna, pode escreva para coluna “Panorama Regional”. Nosso e-mail: marcusjoselima7@gmail.com

A diferença entre a política e a politicagem, a distância entre o governo e o ato de governar, o contraste entre o que eles dizem e o que você precisa saber, o paradoxo entre a promessa de luz no cotidiano. Tudo isso com a sua opinião leitores, bom dia, boa tarde e boa noite.

Comentários