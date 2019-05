O ac24horas entrou em contato com a assessoria e aguarda um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado.

Imagens de um veículo do Tribunal de Contas do Estado (TCE) na manhã desta terça-feira, 07, por volta de 9h46, no estacionamento de um grande supermercado de Rio Branco chamou a atenção de um leitor que registrou o fato em fotos e encaminhou à redação do jornal ac24horas.com

“É lamentável, quem deveria fiscalizar as contas do poder público dá esse mau exemplo”, disse indignado o cliente que não quis se identificar.

Como os supermercados não estão na lista de órgãos e entidades fiscalizadas pelo TCE a pergunta que fica é o que um veículo oficial, adquirido com recursos públicos fazia no local?

O jornal ac24horas.com entrou em contato com a assessoria e aguarda um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado.

