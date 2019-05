A campanha foi prorrogada por tempo indeterminado em todo o país

NANY DAMASCENO

Quem não faz parte dessas categorias pode adquirir a vacina contra a gripe na rede privada por cerca de R$ 100 a R$ 150.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou um novo relatório sobre os casos de gripe viral. De janeiro à maio deste ano, já foram registrados 185 casos de gripe viral e 16 mortes. Os números assustam, e mesmo assim, o Acre vacinou apenas 65,64% do público alvo previsto para ser imunizado durante a campanha que se encerraria na próxima sexta-feira (31) e foi prorrogada por tempo indeterminado. É a segunda pior cobertura do país.

Além do vírus tipo influenza mais conhecido como H1N1 com 36 casos e três óbitos, foram registrados mais 23 casos gripe influenza A (H3N2), com uma morte e outros 126 casos com 12 óbitos de vírus Sincicial respiratório (VSR), causa comum de infecções respiratórias. A meta no Acre era vacinar 90% das 242 mil de pessoas que fazem parte do público alvo.

A Campanha Nacional de Vacinação, que começou em 10 de abril, atingiu 71,6% do público-alvo em todo o país, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde. No entanto, quase 17 milhões de pessoas ainda não tomaram a vacina, que é a melhor forma de prevenção contra doença.

Que são indivíduos com mais de 60 anos; Crianças de 6 meses até 6 anos incompletos (5 anos, 11 meses e 29 dias de idade); Gestantes; Mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias (puérperas); Trabalhadores da área da saúde; Professores de escolas públicas e privadas; Povos indígenas; Portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

Veja informações compartilhadas pela Sesacre

E se eu não faço parte dos grupos prioritários?

Num primeiro momento, as doses estarão disponíveis apenas para os grupos mencionados acima. As outras pessoas podem se proteger na rede privada. O preço sai entre 100 e 200 reais, a depender da cidade.

O que vai dentro da vacina?

Em 2019, os agentes escalados para a vacina trivalente, disponível na rede pública, foram:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09

A/Switzerland/8060/2017 (H3N2)

B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87)

O vírus H1N1 se manteve o mesmo de 2018. Mas o H3N2 e o tipo B foram alterados em relação à versão anterior.

Existem outras maneiras de se resguardar?

A vacina é insubstituível. Mas outras estratégias podem ajudar:

Não compartilhe alimentos ou objetos pessoais como copos, talheres e toalhas

Lave as mãos com água e sabonete com frequência, principalmente ao sair ou chegar em casa

Cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao tossir ou espirrar

A vacina tem contraindicações ou traz algum efeito colateral?

Não há nenhuma condição que proíba sua aplicação. Até indivíduos alérgicos ao ovo estão liberados para tomá-la. Sobre os eventos adversos, a picada pode causar, no máximo, uma pequena alergia no local de injeção.

Aquela história de que a vacina leva a um quadro de gripe é pura mentira. Os pedaços de vírus utilizados na fabricação estão inativados e não conseguem causar mal algum.

Mas e os relatos de gente que fica com os sintomas clássicos (febre, dor no corpo, coriza, cansaço…) logo após a picadinha? A explicação é simples: o imunizante demora de duas a três semanas para surtir efeito. Nesse meio-tempo, o risco de infecção se mantém em alta – daí por que aplicar a vacina antes de o frio se instalar de vez. Além disso, esses incômodos podem ser culpa de outros agentes microscópicos, como aqueles que causam o resfriado comum.

Os médicos pedem apenas para não tomar a vacina se você estiver com sintomas moderados ou graves de uma infecção.

Os principais alvos da campanha são gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, crianças menores de seis anos, idosos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da área de saúde, professores e povos indígenas.

Quando considerada a situação por público-alvo, as crianças estão abaixo da média geral e alcançavam 67,56% até o dia 27 de maio. Segundo o Ministério da Saúde, 71,6% do público-alvo foi vacinado em todo o país, conforme balanço do dia 27. Meta nacional do governo é vacinar 90% até a sexta-feira (31).

Veja abaixo o status da campanha de vacinação nos estados:

Status da campanha de vacinação

Estado População Dose aplicada Cobertura (%) Rio de Janeiro 4.902.445 2.662.204 54,3 Acre 242.134 148.912 61,5 São Paulo 13.477.738 8.723.843 64,73 Bahia 4.101.775 2.793.435 68 Pará 2.095.999 1.466.692 69,98 Santa Catarina 1.987.390 1.399.289 70,41 Distrito Federal 817.939 579.282 70,82 Total BRASIL 59.463.649 42.589.455 71,62 Mato Grosso do Sul 801.907 576.676 71,91 Rio Grande do Sul 3.829.699 2.780.241 72,6 Piauí 905.543 658.414 72,71 Tocantins 423.089 311.001 73,51 Paraná 3.352.193 2.466.773 73,59 Ceará 2.563.445 1.890.200 73,74 Roraima 193.706 143.748 74,21 Sergipe 567.774 423.032 74,51 Mato Grosso 859.343 647.614 75,36 Goiás 1.862.979 1.429.235 76,72 Maranhão 1.877.403 1.452.315 77,36 Rio Grande do Norte 993.277 772.701 77,79 Minas Gerais 6.077.516 4.817.397 79,27 Paraíba 1.185.997 943.573 79,56 Rondônia 430.942 349.127 81,01 Alagoas 876.935 713.938 81,41 Espirito Santo 1.053.545 875.657 83,12 Pernambuco 2.644.685 2.284.353 86,38 Amapá 203.313 188.940 92,93 Amazonas 1.134.938 1.090.863 96,12

Veja também a situação por público-alvo: Status da vacinação por público-alvo Público alvo População Vacinas aplicadas Cobertura (%) Policiais e agentes 850.496 255.066 29,99 População Privada de Liberdade 756.589 357,05 47,19 Comorbidades 10.766.989 6.834.721 63,47 Crianças 15.515.474 10.486.335 67,56 Gestantes 2.143.981 1.474.783 68,78 Trabalhador de Saúde 5.034.064 3.521.428 69,95 Total 59.463.649 42.589.455 71,62 Professores 2.344.373 1.832.528 78,15 Idosos 20.889.849 16.842.573 80,62 Indígenas 696.151 570.956 82,02 Puérperas 352.321 312.336 88,64 Funcionários do Sistema Prisional 113.362 101.679 89,69 Quem deve tomar a vacina? Conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), as vacinas oferecidas gratuitamente pelo governo são destinadas a:

Crianças de 6 meses a 5 anos de idade;

Gestantes;

Puérperas, isto é, mães que deram à luz há menos de 45 dias;

Idosos;

Profissionais de saúde, professores da rede pública ou privada, portadores de doenças crônicas, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade;

Portadores de doenças crônicas (HIV, por exemplo) que fazem acompanhamento pelo SUS. A vacina não é capaz de causar a gripe em quem recebe. Ela permite que o paciente fique imune aos tipos de vírus mais comuns em circulação sem ficar doente.

