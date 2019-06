O 16° Fórum Estadual da União Nacional dos Dirigentes da Educação (Undime) é promovido de 3 a 5 de junho em Cruzeiro do Sul. O prefeito Ilderlei Cordeiro participou da solenidade de abertura na noite da última segunda-feira.

O encontro também contou com a participação dos prefeitos de Mâncio Lima é Marechal Thaumaturgo, Isaac Lima e Isaac Piyãko, e do vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Nesta edição, o fórum aborda o regimento de colaboração, novos caminhos e novas perspectivas na educação do Acre.

“O debate aqui é sobre o Fundeb, é sobre a climatização das salas de aulas, sobre a melhoria do ensino público. Enfim, estamos juntos em prol da melhoria do ensino no Acre”, explicou o presidente do Undime e secretário de Educação de Rio Branco, Moisés Diniz.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Mauro Sérgio, o encontro alinhas ações do Estado para os Municípios e vice-versa. “O objetivo do nosso governador é trabalhar em parceria com as prefeituras, pois se a gente busca um ensino de qualidade para o nosso Estado, temos que trabalhar em conjunto”, frisou.

“Educação é um tema muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Agradeço a Undime que escolheu Cruzeiro do Sul para sediar esse debate importante, que vai gerar novas ideias de políticas públicas em benefício da população.

O encontro reúne secretários de Educação municipais, Estado e demais gestores públicos educacionais.

