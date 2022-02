16 motoristas são flagrados por embriaguez ao volante e 8 são presos em Cruzeiro do Sul

Neste final de semana, 16 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados em blitzes realizadas pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul e 8 deles foram presos e levados para a Delegacia Geral da cidade. O teor acusado no bafômetro era superior a 0,34 decigramas de álcool por litro de ar alveolar.

No final de semana passado foram 10 presos embriagados no trânsito de Cruzeiro do Sul.

“Os casos de flagrante de embriaguez ao volante têm aumentado porque intensificamos a fiscalização. Estamos nas ruas na semana e finais de semana com blitz e abordagens”, explicou o comandante da PM de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edvan Rogério.

Quando o bafômetro acusa a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos condutores fica caracterizada a Infração de Trânsito. Neste caso, o condutor é preso e multado em R$ 2.934,70. Na delegacia, pagará fiança para ser solto.

O infrator também terá a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 12 meses e perde 7 pontos na Carteira. Se o teor alcoólico for menor o motorista responde a Infração Administrativa e paga a multa.

O tenente coronel cita que os delegados plantonistas de Cruzeiro do Sul têm atuado da forma correta com relação aos condutores presos por embriaguez, bem como o poder judiciário. O problema, segundo o comandante, são as características da Legislação de Trânsito.

“É um crime afiançável mesmo quando há vítimas dos motoristas embriagados, o que deve ser revisto”, relata ele afirmando que a fiscalização por parte da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul seguirá rigorosa.

“As pessoas devem ter consciência, não dirigir depois de beber e ter educação no trânsito”, completa.

Desde o início de 2022, já foram registradas 4 mortes no trânsito em Cruzeiro do Sul e em duas delas havia a mistura de direção, álcool e velocidade.

