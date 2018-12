A rejeição da declaração das receitas e despesas cabe recurso

Informações preliminares apontam que pelo menos 160 candidatos acreanos não prestaram contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). De acordo com informações da imprensa nacional, pelo menos 78 parlamentares eleitos em outubro já tiveram as contas desaprovadas por tribunais regionais.

O prazo para o julgamento da declaração foi encerrado no sábado (15). Até a sexta-feira (14), três estados já haviam divulgado os dados. Em Santa Catarina foram oito desaprovações; no Rio Grande do Norte e no Distrito Federal, foram quatro rejeições cada um.

“Diversos estados enfrentaram morosidade na entrega das prestações das contas. O Acre não havia recebido até a última semana as declarações de 160 candidatos. Em Alagoas, faltavam 206 até o dia 7 de dezembro”, publicou o Destak.

Quatro estados divulgaram dados parciais. São Paulo contabilizava na última semana pelo menos 38 desaprovações; Tocantins, 11; Minas Gerais, 10; Sergipe, 4. Todos os eleitos com contas desaprovadas poderão recorrer da decisão.