2° turno – Michelle Bolsonaro vem ao Acre para grande evento com mulheres – senador Alan Rick e deputada Antônia Lúcia, coordenam

O deputado federal licenciado e senador eleito Alan Rick (União Brasil) e a deputada federal Antonia Lúcia são os coordenadores de campanha para reeleição do presidente Bolsonaro no Acre.

Nesta sexta-feira, 07/10, o senador já participou de duas importantes reuniões para definir os principais movimentos no estado neste segundo turno. Alan esteve com o candidato a vice-presidente General Braga Neto e com a coordenadora do Movimento Mulheres com Bolsonaro, vice-governadora eleita do Distrito Federal, Celina Leão.

O primeiro evento deste segundo turno, no Acre, está marcado para a próxima terça-feira, 11, com a presença de Michelle Bolsonaro. Alan anunciou a vinda da primeira-dama e prometeu mais detalhes aos seus seguidores em um post no instagram. “Nos próximos dias, trarei as informações definitivas sobre esse grande evento.” – escreveu.

Reunião com o candidato a vice-presidente

No encontro com o candidato a vice-presidente, General Braga Neto, Alan Rick reforçou o apoio a reeleição de Jair Bolsonaro e tratou da permuta do terreno do 7º BEC com o governo do estado para utilização da área para a construção do Parque da Cidade. “Estamos avançando no projeto que também prevê o melhoramento (alargamento ou até mesmo duplicação) da Rua Isaura Parente e Avenida Nações Unidas, o que vai melhorar a mobilidade e o trânsito na capital” – disse Alan Rick.

O senador eleito explicou ainda que em reuniões anteriores no Ministério da Defesa, com a presença do secretário de Infraestrutura do estado, Cirleudo Alencar, foram realizadas as primeiras tratativas sobre a permuta entre terrenos que possibilitará a utilização da área do 7º BEC. De acordo com o projeto apresentado, o parque terá pistas de caminhada e ciclismo, áreas de lazer, quadras diversas, quiosques, restaurantes, áreas verdes, utilização do lago para esportes aquáticos, um moderno Centro de Convenções, e muitos outros instrumentos de lazer, esporte e contemplação.

O General Braga Neto se comprometeu a ajudar no processo, tão logo termine o 2º turno das eleições.

