Prefeitura e Sindicatos de servidores municipais realizam a festa do trabalhador em Brasileia

Em homenagem ao dia 1° de maio dia do trabalhador a Prefeitura de Brasileia e os sindicatos dos servidores municipais, administração, saúde, educação. Realizam juntos pela primeira vez uma grande confraternização para celebrar o dia internacional do trabalho neste domingo.

A festa que deve reunir quase duas mil pessoas entre servidores da prefeitura de Brasileia e familiares, entre outros trabalhadores e trabalhadoras do município, acontecerá no Clube do Sindicato do Trabalhadores em Educação-Sinteac , na BR 317, Estrada do Pacifico, KM 08, a partir das 10h, com almoço, sorteio de prêmios, esportes, música ao vivo e muita alegria e diversão.

Além da Prefeita Fernanda Hassem e secretários municipais os presidentes dos sindicatos José Almeida- SINTEAC, Francisco Aelson- Sindicato dos Funcionários Municipais, Francisco Dantas Castro- Sindicato da Saúde e a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia-STRB, Francisca Bezerra já confirmaram presença no evento.

A Prefeitura disponibilizou também duas vans que vão passar a partir das 10h na Praça Hugo Poli, Praça do Seringueiro , Antigo Supermercado Acreano, Armazém Paraíba e no trevo sentido Assis Brasil levando os trabalhadores até o local da festa do trabalhador no Sinteac em Brasileia.

