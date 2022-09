2ª rodada do Acreano de Futsal Feminino tem goleadas e empate com quatro gols

Atlético Xapuriense e Veneza goleiam Villa e Big Bran/Calafate, respectivamente, enquanto Real Sociedade e Vênus ficam no empate, em jogos disputados nesse sábado na capital e interior

Três jogos e 16 gols marcaram a segunda rodada do Campeonato Acreano de Futsal Feminino, nesse sábado (17), na capital e no interior do estado.

No ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, às 19h, o Atlético Xapuriense não tomou conhecimento do Villa e fez 8 a 0, assumindo a liderança da classificação com quatro pontos. O Villa fica na sexta e última posição com um ponto.

No mesmo horário, no ginásio Aurino Brito, na cidade de Sena Madureira, Vênus e Real Sociedade empataram por 2 a 2 e dividem a terceira posição com dois pontos cada.

Na partida de fundo disputada na capital, que iniciou às 20h20, o Veneza goleou o Big Bran/Calafate por 4 a 0. O resultado deixa o Veneza na vice-liderança com os mesmos quatro pontos do Atlético Xapuriense, mas saldo de gols inferior. O Big Bran/Calafate é o quinto colocado com um ponto.

A terceira rodada do estadual de futsal feminino será disputada no próximo sábado (24). No ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, o Atlético Xapuriense recebe o Veneza, às 19h. No Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), em Rio Branco, o Big Bran/Calafate encara a Real Socieade, às 19h, e o Villa enfrenta o Vênus, a partir das 20h20.