Dos 25.891 eleitores convocados à biometria em Tarauacá 3.695 não compareceram à Justiça Eleitoral e terão o título cancelado. Eles deverão comparecer com urgência ao Fórum Eleitoral de Tarauacá para fins de regularização.

De outro lado, mais de 21 mil eleitores de Tarauacá, que representam 83,31% do eleitorado, compareceram para a coleta de dados biométricos, cujo prazo se encerrou na sexta-feira, 17 de maio. O atendimento vinha ocorrendo desde 2017 e o comparecimento do eleitor ao cartório se tornou obrigatório desde o dia 11 de março deste ano, já em que 2020 as eleições no Acre serão 100% biométricas.

Outros nove municípios acreanos passam pela revisão biométrica obrigatória: Sena Madureira, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Jordão e Porto Walter.

