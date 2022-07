3ª etapa do Circuito Acreano de Tênis de Mesa tem inscrições abertas e datas definidas

Corinthians Shanenawa bate Cruz de Ouro por 5 a 3, nesse domingo, na Aldeia Morada Nova, no município de Feijó, no interior do Acre. Time indígena garante premiação de R$ 1 mil

O Corinthians Shanenawa é tetracampeão do Campeonato Shanenawa 2022. Invicto, o time indígena xará do Timão no Acre garantiu o título da competição ao vencer de virada o Cruz de Ouro por 5 a 3, nesse domingo (10), no campo da Aldeia Morada Nova, no município de Feijó, no interior do Acre.