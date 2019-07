O fim de semana foi animado em Cruzeiro do Sul. O público compareceu em massa à Praça Orleir Cameli para prestigiar a 3º edição do Festival Regional de Quadrilhas, promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio Secretaria Municipal de Cultura.

Além das apresentações dos grupos de quadrilha junina, o festival estimulou a economia da região com a vendas dos produtos locais, artesanatos e comidas típicas e dispôs de uma extensa agenda de apresentações artísticas musicais.

“Realizamos mais uma festa linda, que contou com a participação do público, muita segurança e animação. Agradeço aos grupos de quadrilha que se apresentaram nesta festa feita para a família. Nossa missão é essa: promover o desenvolvimento da nossa cidade”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro, que fez questão de agradecer a participação do gestor do Guajará.

Para a professora Selene Lourenço, o evento promove o resgate da cultura popular. “Quem ganha com esse festival são os cruzeirenses, que puderam prestigiar o resgate da cultura junina no nosso município. Perdeu quem não venho prestigiar”, frisou.

O evento contou com o apoio e parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Senac, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, entre outros.

Juninas campeãs

A campeã municipal foi a ‘Dançando na Roça’, da Escola Tancredo Neves, e a campeã regional foi a ‘Deu no Aro’, de Guajará (AM). O segundo lugar ficou com o grupo Levanta Poeira, também do município vizinho.

Emocionado, o representante da quadrilha ‘Deu no Aro’ agradeceu o reconhecimento. “O incentivo à cultura transforma vidas. A gente agradece o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a do Guajará que nos proporcionaram participar desse evento, do qual saímos campões”, destacou.

O prefeito do Guajará, Ordean Silva, destacou a importância do evento. “Agradeço a receptividade do município de Cruzeiro do Sul por esse belíssimo evento e reafirmo a nossa parceria para outras edições do Festival”.

