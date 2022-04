3º repasse de abril do FPM de R$25,8 milhões cai hoje (29) para prefeituras do Acre

Por Everton Dasmaceno

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada do Controle Externo da Atividade Policial, instaurou um procedimento administrativo para investigar uma denúncia que trata do encaminhamento de pessoas ao presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, sem as necessárias comunicações aos seus familiares.