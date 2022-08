4° lote da Restituição do IR 2022 será liberado na próxima semana

O Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), executou, na semana passada, o recapeamento asfáltico do pavimento do ramal do Polo Agroflorestal Hélio Pimenta, localizado no km19 na AC-10, em Porto Acre. O serviço promoveu melhorias no tráfego de veículos, trazendo mais segurança e conforto aos motoristas.

No intuito de garantir a conservação do pavimento da estrada, os agentes técnicos do Deracre executaram reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

A manutenção das vias visa garantir a melhora na mobilidade no município, além de segurança para motoristas e pedestres.

