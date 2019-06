Redes municipais e estaduais de educação, coordenadas pelos ministérios da Educação e da Cidadania, monitoram a assiduidade dos beneficiários em idade escolar.

Edmilson Ferreira

Apenas os estudantes de quatro municípios do Acre – Jordão, Plácido de Castro, Rodrigues Alves e Capixaba – conseguiram alcançar 100% em frequência escolar dos beneficiários do programa Bolsa Família em março, último mês analisado pelo Governo Federal.

A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, antigo Ministério de Desenvolvimento Social, emitiu nota na segunda-feira, 2 de junho, afirmando que o acompanhamento da frequência escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo Programa Bolsa Família atingiu, em 2019, índice recorde para o primeiro bimestre letivo.

A frequência escolar mensal é um compromisso assumido pelas famílias ao ingressarem no programa do governo federal.

No total, foram registradas as presenças de 12,4 milhões de alunos, o que corresponde a 90% do total de favorecidos pela iniciativa. A frequência escolar mensal é um compromisso assumido pelas famílias ao ingressarem no programa do governo federal – o mínimo é de 85% para crianças e jovens de 6 a 15 anos e de 75% para os beneficiários de 16 e 17 anos.

Redes municipais e estaduais de educação, coordenadas pelos ministérios da Educação e da Cidadania, monitoram a assiduidade dos beneficiários em idade escolar. Dos mais de 12 milhões de alunos acompanhados, 95% cumpriram a condicionalidade de educação.

Em Março, somente Manoel Urbano teve acompanhamento abaixo dos 90%, atendendo a 89,05% de seus estudantes beneficiários do Bolsa Família.

