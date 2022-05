5 filmes que estimulam a empatia para ver com as crianças

Com o retorno das aulas presenciais, a capacidade se faz necessária no ambiente escolar e na vida

Entende-se como empatia a capacidade psicológica de compreender os sentimentos e emoções do próximo, colocando-se em seu lugar. Ela pode ser classificada como cognitiva, em que o ponto de vista do outro é entendido; emocional, quando se compartilha dos sentimentos alheios; e compassiva, quando, ao perceber a necessidade por ajuda, nos colocamos à disposição.

Segundo Suelen Fernandes, coordenadora pedagógica do Marista Escola Social Ecológica, desenvolver a empatia desde a infância é fundamental para a convivência social. “Agora, com o retorno das aulas presenciais, essa capacidade se faz ainda mais necessária. Não apenas no ambiente escolar, mas na vida e nas relações interpessoais no geral”, pontua.

Com o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19, muitas crianças e adolescentes ficaram privados do convívio social da forma com que estavam acostumados. Isso se reflete em suas capacidades de socialização, o que pode interferir na forma com que tratam seus colegas, professores e demais pessoas de seu convívio.

Para estimular a empatia e favorecer as conexões sociais entre as crianças, uma ideia é utilizar filmes para falar sobre o assunto. “Os filmes e desenhos são capazes de transmitir ideias por meio da emoção e, assim, incentivar a reflexão e mesmo mudanças de comportamento”, explica a educadora.

A seguir, confira 5 dicas de filmes para conversar sobre empatia com as crianças.

Matilda

Clássico da Sessão da Tarde, esse filme de 1996 conta a história de Matilda, uma menina com superpoderes que não consegue sentir que pertence ao universo que a cerca. Na escola, ela começa a usar seu dom para proteger seus colegas dos exageros da diretora e, aos poucos, é capaz de entender seu lugar no mundo.

Vida de Inseto

Nesta animação da Disney, as formigas são obrigadas a doarem a maior parte do alimento que coletam para os gafanhotos, que ameaçam destruir o formigueiro. A situação muda quando um grupo de insetos voadores decide ajudá-las a retomar o controle.

Como Treinar o Seu Dragão

Em uma ilha viking, o adolescente Soluço não concorda com a forma que os dragões são tratados em sua sociedade. Ao fazer amizade com um dragão ferido, ele causa mudanças importantes no modo de vida de seu clã. A animação da DreamWorks mostra que, quando nos preocupamos uns com os outros, somos capazes de grandes coisas.

Procurando Nemo



O oceano inteiro empatiza com o pai do peixe-palhaço Nemo, Marlin, enquanto ele procura o filho que foi capturado e levado para um aquário. Nesta animação da Pixar, a força da amizade e da união é valorizada.

Tarzan

Um dos clássicos da Disney, o filme Tarzan aborda a empatia do início ao fim; do momento em que a gorila Kala encontra o bebê sozinho às conversas que os dois têm sobre quem Tarzan é, passando pelas primeiras interações do protagonista com outros de sua espécie até o fim, em que animais e humanos se juntam para derrotar o inimigo em comum.

