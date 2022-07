5º Batalhão da PM do Alto Acre recupera moto roubada em Feijó na fronteira

Aproximadamente 20 prefeitos dos municípios acreanos estão participando nesta quinta-feira, 28, da I Assembleia Geral da Associação dos Municípios do Acre ( AMAC), em Rodrigues Alves.

A Prefeita Fernanda Hassem integra a comitiva de prefeitos do Estado que participam da caravana de gestores que saíram na última terça-feira, 26, rumo à Cruzeiro do Sul, com parada em Bujari, onde o prefeito João Teles (Padeiro) recepcionou a comitiva, que passou ainda por Sena Madureira e finalmente chegando à Cruzeiro do Sul.

Durante a Assembleia, presidida pelo presidente da AMAC e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assuntos como cálculos orçamentários, Censo do IBGE 2022, repasses do ICMS, entre outras pautas de interesse das gestões municipais, estão sendo debatidas durante a realização da assembleia, que acontece no auditório da Escola de Ensino Médio Francisco Braga de Souza, no município de Rodrigues Alves.

De acordo com Marcus Lucena, coordenador executivo da AMAC, o encontro tem como objetivo estreitar os laços entre as gestões dos diversos municípios acreanos.

A Prefeita Fernanda Hassem, que também é vice-presidente da Associação dos Municípios do Acre, destaca a importância da caravana. “Estamos a grande maioria dos prefeitos aqui no Juruá, demonstrando a importância do fortalecimento entre as gestões municipais. Visitar outros municípios e trocar experiências de gestão, fortalece a administração de cada prefeito e prefeita que participa da caravana organizada pela AMAC, que eu tenho orgulho em presidir juntamente com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom”, disse a Prefeita de Brasiléia.

