60% dos consumidores que buscam por painel solar desconhecem linhas de financiamento, aponta pesquisa

O levantamento do MFS mostrou que a redução das despesas com energia elétrica (61%) é o principal motivo pelo interesse em energia solar fotovoltaica, seguido da preocupação em preservar o meio ambiente (38%).

A energia fotovoltaica em telhados está em expansão no país. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a previsão é que o setor movimente mais de R$ 100 bilhões em investimentos de 2022 a 2031. Entretanto, no Brasil, apenas 1,3 milhão de consumidores de eletricidade já experimentam os benefícios dos painéis solares. Para alavancar ainda mais esse crescimento, um dos desafios é desmistificar a ideia de que a tecnologia não é acessível. Apesar do custo de um sistema residencial para uma casa com quatro pessoas girar em torno de R$ 15 e R$ 30 mil, atualmente, há mais de 70 linhas de financiamento disponíveis para essa categoria de produto.

De acordo com uma pesquisa, elaborada pela Adventures, em parceria com a fintech Meu Financiamento Solar (MFS), maior plataforma digital para crédito fotovoltaico, 60% do público desconhece que existem linhas de financiamento para energia solar. O levantamento entrevistou pessoas, físicas e jurídicas, com interesse ou que pretendiam instalar painéis solares no próximo ano.

“Hoje um dos principais benefícios do financiamento é a possibilidade dos prazos estendidos, que chegam a 84 vezes (7 anos) e proporcionam que a tarifa fique menor ou igual ao valor que o consumidor já paga de energia”, explica Carolina Reis, diretora comercial do Meu Financiamento Solar, uma empresa do Banco BV.

A pesquisa, que contou com uma amostra de mais de 500 pessoas de várias regiões do Brasil, ainda revela que o principal motivo pelo interesse em painel solar é a redução das despesas com energia elétrica (61%), seguido da preocupação em preservar o meio ambiente (38%).

Por ser uma tecnologia sustentável, a produção de energia elétrica por meio do sol não emite gases causadores do aquecimento global. Além disso, o sistema fotovoltaico é um investimento que gera autonomia e economia de dinheiro a curto e longo prazos. “Já no primeiro mês de funcionamento do kit solar, o consumidor percebe uma redução na conta de luz que poderá chegar a 95%, restando pagar a taxa mínima e a parcela do financiamento”.

Ainda conforme o estudo, ao escolherem a energia solar fotovoltaica, os consumidores prezam por qualidade e durabilidade dos equipamentos, itens racionais que indicam preferência por um produto com retorno financeiro de longo prazo. Os atributos com critério de muita importância, como preço, manutenção e impacto no meio ambiente, também se destacam acima da média, indicando a preocupação em utilizar o produto por um longo período.

“A percepção do público sobre os benefícios de curto e longo prazos é bastante relevante para nós, pois oferecemos condições de pagamentos que cabem no bolso da maioria dos brasileiros, justamente, para facilitar o acesso à energia solar”, reforça Reis.

Outro dado interessante é que 18% dos respondentes não lembram de ter visto ou escutado informações e notícias relacionadas ao painel de energia solar, demonstrando haver espaço para amplificar a comunicação sobre o tema.

