Sessenta e duas empresas com irregulares fiscais foram autuadas no Acre por irregularidades no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2014. A Receita Federal afirma que, juntos, os juros moratórios e multa de ofício somam R$ 8.366.594,31 em sonegação fiscal dessas empresas, no período de março e maio deste ano.

Todas as irregularidades foram apuradas na Malha Fiscal Pessoa Jurídica. Conforme o órgão, as empresas notificadas por irregularidades devem se autorregularizarem.

Ano-calendário 2015

As ações referentes ao ano-calendário 2015 começam no mês de junho de 2019 para o envio de cartas para as empresas acreanas que apresentam inconsistências nos recolhimentos e declarações de IRPJ e CSLL.

De acordo com o Fisco, o demonstrativo das inconsistências e as orientações para a autorregularização constarão na carta a ser enviada ao endereço cadastral constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e na caixa postal dos contribuintes. A caixa postal pode ser acessada no site da Receita, no portal e-CAC.

O Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica da Receita Federal tem como objetivo identificar “inconsistências” no recolhimento de tributos por meio do cruzamento de informações eletrônicas.

