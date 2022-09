6ª Zona eleitoral publica Portaria proibindo bebidas a partir da noite de sábado, dia 1º

O Promotor Estadual de Pando, Marco Peñaranda, informou nesta quarta-feira, dia 28, em audiência de julgamento oral, demonstrou com provas convincentes que André R.A. de 19 anos, foi o autor do crime de Homicídio cometido contra René V.H. 26 anos na cidade de Cobija, ocasionado pela rivalidade entre facções criminosas, por isso o Tribunal de Sentença n.º 2 emitiu uma pena de 30 anos de prisão a ser cumprida na prisão de Palmasola de Santa Cruz.

“O evento foi registrado em abril de 2021, quando André R.A. disparou uma arma de fogo em René V.H., devido a uma rivalidade que existia entre as gangues criminosas. Assim que tomamos conhecimento do ocorrido, iniciaram-se as investigações e coleta de provas, como depoimentos de testemunhas, laudo de autópsia, amostra fotográfica da cena do evento, vídeos do evento, entre outros elementos que foram valorizados pelos membros do Tribunal. que determinou a sentença”, disse Peñaranda.

Por sua vez, o promotor designado para o caso, José Quispe, explicou que o evento ocorreu em 22 de abril de 2021, quando André R.A., integrante da quadrilha criminosa Comando Vermelho, chegou a uma casa na cidade de Cobija em busca de um membro da quadrilha do Primeiro Comando da Capital, mas apenas René V.H., que também pertencia à quadrilha adversária, estava no local, então ele passou a atirar nele com uma arma de fogo, em seguida, fugiu do local.

Após o ocorrido, os vizinhos acionaram a polícia para denunciar a ocorrência, portanto, a Equipe Multidisciplinar da Promotoria Especializada de Crimes Contra a Vida, foi instalada no local para realizar as ações investigativas correspondentes.

De acordo com a autópsia realizada pelo Instituto de Pesquisa Forense (IDIF), a vítima morreu de traumatismo craniano grave e lesão em centros nervosos superiores, devido ao impacto de um projétil de arma de fogo.

Fonte: Prensa FGE