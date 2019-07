De 11 a 14 deste mês, a cidade de Boca do Acre(AM), vai se tornar a referência dos negócios agropecuários na região. Com apoio do Sindicato Rural de Boca do Acre e do governo do Amazonas, a prefeitura local vai realizar o evento que já se consolidou como um dos maiores do sul da Amazônia.

Com estimativa de receber mais de 25 mil pessoas durante as quatro noites a Expo Boca vai reunir mais de 40 expositores, entre concessionárias, empresas do setor pecuária, médios e pequenos investidores.

O evento começa no dia 11 com a abertura do rodeio e tem sequência com um atrativa programação. Este ano irão subir no palco da Expo Boca artistas regionais como Hangell Borges, Sandra Melo, Marcos Nery, entre outros além da já consagrada Banda Skema Três, o que comprova a valorização dos artistas da casa.

A atração principal vem de Goiás. A dupla sertaneja Victor & Neto, vencedora do 03° concurso da música sertaneja.

No domingo, acontece a tradicional cavalgada, que vai reunir dezenas de comitivas.

Por Jairo Barbosa

