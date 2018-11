A poesia é uma incrível ferramenta de expressão, ela tem o poder de despertar a criatividade dos estudantes e aproximá-los de diferentes recursos linguísticos e estéticos. É preciso oferecer poesia desde a infância, além de outros livros, que tornem a leitura mais agradável e a transforme num hábito, poesia acalma e ao mesmo tempo instiga à sua interpretação.

E com esse objetivo de instigar a criatividade dos estudantes e fazer com que a leitura de poesia se torne um habito entre eles, o poeta Mauro Modesto e a poetisa Edir Marques, a convite da prefeita Fernanda Hassem, realizaram nas escolas municipais e estaduais de Brasileia o projeto Poesia nas Escolas. A intenção é aumentar o nível cultural dos alunos por meio da leitura e oportunizar a declamação de poemas autorais.

O poeta Mauro Modesto falou a respeito do projeto que está realizando. “Esse é um projeto que já temos a algum tempo onde visitamos os municípios acreanos em muitas escolas. E hoje estamos aqui em Brasileia a convite especial da prefeita Fernanda, e falar de poesia é viajar e ser conduzido nas melhores estradas, a poesia já me levou até a porta do céu. A leitura da poesia é o momento em que reunimos a família, amigos, nos aproxima de Deus e esse é nosso objetivo com os alunos de Brasileia”, destacou Mauro.

O universo da poesia é muito rico e encantador, e o professor é o mediador e o iniciador das crianças neste mundo maravilhoso da leitura. E sabemos que o trabalho com leitura deve ser lúdico, prazeroso e bastante agradável.

O Secretário de Cultura Raimundo Lacerda destacou o momento cultural que o município vivencia: “Essa semana Brasileia respira poesia, a parceria entre Prefeitura e Academia Acreana de Letras proporcionou aos professores e alunos momentos nos mundo dos encantos. Esse momento inédito ficara em nossas lembranças” destacou Lacerda.

A poetisa e professora Edir Marques agradeceu a gestora Fernanda Hassem, a professora Gislene Salvatierra e ao secretário de cultura Raimundo Lacerda pela oportunidade de realizar o contato com as crianças e a juventude através do projeto Poesias nas Escolas.

“Eu sou professora aposentada e uma das minhas grandes saudades é a sala de aula, então quando eu encontro essas crianças e jovens é como se eu voltasse ao passado. Falando de poesia, acredito que nos aproximamos mais, nos comunicamos melhor fazendo contato do sentimento, coração e alma, colocando para fora tudo que sente”, destacou Edir Marques, poetisa e membro da Academia Acreana de Letras.

O projeto foi realizado nas escolas Coronel Fontinele de Castro, Élson Dias Dantas, José Ruy Lino da Silveira e Kairala José Kairala.

Raylanderson Frota – SECOM

