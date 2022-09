A dois meses da Copa do Mundo, evento teste escancara problemas

Lance!

Confusões marcam final da partida, mas equipe de Diniz se impõe no segundo tempo e derrota rival mais uma vez para se recuperar no Brasileirão

Sobraram expulsões para ambos os lados – duas para cada nos minutos finais e o tricolor David Braz ainda no primeiro tempo -, mas o Fla-Flu da tarde deste domingo, no Maracanã, foi repleto de emoção. O Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 1, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Ganso e Nathan fizeram para o Flu; Gabi marcou o do Rubro-Negro.

A equipe comandada por Fernando Diniz chega aos 48 pontos e assume a vice-colocação do Brasileirão – ainda pode ser ultrapassado pelo Internacional no decorrer da rodada. O Flamengo, com 45, está na 4ª colocação.



Por conta da Data Fifa, as equipes terão um intervalo de 11 dias até o próximo jogo. Ambos os times só voltam aos gramados no dia 28, uma quarta-feira, às 19h. O Flamengo enfrentará o Fortaleza no Castelão; o Fluminense medirá forças com o Juventude no Maracanã.



A MIL

A partida começou quente. Antes mesmo do primeiro lance de perigo para qualquer uma das equipes, David Braz, do banco de reservas, foi expulso. O zagueiro do Fluminense reclamou muito após a marcação de um lateral para o Flamengo.



QUEM NÃO FAZ…

Em campo, o Fluminense não abriu mão da filosofia de jogar curto e sair jogando com toques desde o campo de defesa. O Flamengo pressionava alto e em uma das oportunidades roubou a bola perto da pequena área, mas Gabi não conseguiu finalizar. Outro lance de perigo foi quando Pedro achou Arrascaeta com um passe digno de camisa 10, mas o uruguaio parou em boa defesa de Fábio.



Foram os tricolores, porém, que terminaram o primeiro tempo felizes. Já na reta final, André lançou Matheus Martins. O garoto finalizou fraco, mas Santos não defendeu. No rebote, Cano foi derrubado por Léo Pereira dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Ganso abriu o placar.



FÁBIO SALVA O FLU!

​O Flamengo voltou do intervalo querendo correr atrás do prejuízo e pressionando o rival, mas o Rubro-Negro parou em Fábio. O goleiro do Fluminense fez, no mínimo, duas boas defesas em chutes de De Arrascaeta e foi fundamental para manter a vantagem do Tricolor.



É O FLU!

O Fluminense cresceu no jogo com o passar do tempo e passou a colocar o estilo de jogo de toques. O Tricolor dobrou a vantagem com uma pitada de ‘malandragem’. Ganso cobrou rápido uma falta que sofreu no meio-campo, Cano recebeu com liberdade, driblou Santos e cruzou. A bola sobrou do outro lado e, em novo cruzamento, Nathan apareceu livre para cabecear.



TEM ESPERANÇA?

Dorival Júnior lançou o time para frente e o Flamengo não demorou para dar uma resposta. Minutos depois do gol do Fluminense, Gabi aproveitou uma confusão dentro da área e, em bate-rebate, completou para o fundo das redes. A torcida passou a empurrar acreditando numa reação.



CENAS LAMENTÁVEIS

O clima esquentou de vez na reta final do jogo. Marinho, Felipe Melo e Manoel se estranharam por conta de uma falta no campo de ataque do Flamengo e a confusão foi instaurada de vez, com discussões e até empurrões. Dos três, apenas o volante do Fluminense não foi expulso.



Não parou por aí. Neste mesmo balaio, Caio Paulista e Éverton Cebolinha também se envolveram em outra confusão. O atacante do Flamengo botou as mãos no pescoço do lateral tricolor, que revidou com uma tentativa de cabeçada. Os dois também foram expulsos.



QUE PRESSÃO!

O Flamengo tentou, martelou e até teve uma chance clara – Victor Hugo desperdiçou um chute livre dentro da pequena área -, mas não furou o bloqueio do Fluminense na reta final do jogo. Melhor para os tricolores, que conseguiram uma importante vitória e espantaram qualquer possibilidade de crise.



FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense



Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 18/09/2022, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Simon Manis (SP) e Rodrigo Corrêa (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira (SP)

​Gramado: Bom

​Público e renda: 55.170 presentes / R$ 2.720.364,50

​Cartões amarelos: Gabi (FLA); David Braz [no banco], André, Fábio, Nathan e Samuel Xavier (FLU)

​Cartões vermelhos: Marinho e Éverton Cebolinha (FLA); David Braz [no banco], Manoel e Caio Paulista (FLU)



Gols: Ganso (0-1, 44’/1ºT); Nathan (0-2, 30’/2ºT); Gabi (1-2, 36’/2ºT)



FLAMENGO: Santos; Rodinei (Matheus França 46’/2ºT), David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia (Victor Hugo 37’/2ºT), João Gomes (Vidal 26’/2ºT); Éverton Ribeiro (Marinho 37’/2ºT), De Arrascaeta (Éverton Cebolinha 26’/2ºT); Gabi, Pedro. Técnico: Dorival Júnior.



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; André, Martinelli (Felipe Melo 40’/2ºT); Matheus Martins (Nathan 20’/2ºT), Ganso (Yago Felipe 45’/2ºT), Arias (Cris Silva 45’/2ºT); Cano (Willian 45’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários