“A gente queria fazer mais gols”, destaca goleiro do Rio Branco-AC após goleada na Série D

Atacante só poderá estrear após o dia 18 de julho. Ele escolheu a camisa 19 por causa do sucesso que fez com este número na seleção brasileira

O atacante ainda tem alguns dias de férias para aproveitar, mas avisou que vai fazer de tudo para estar em boas condições quando estiver apto a jogar.

– Muito feliz, realizado e ansioso para jogar logo, sentir o carinho da torcida dentro do campo. Vou ter um tempo para me preparar. Infelizmente vou sofrer um pouco de ansiedade vendo meus companheiros, mas vou me preparar bem para dar conta do recado quando for solicitado – afirmou à FlaTV.

Perguntado se a chegada ao Flamengo aumentava sua esperança de chamar atenção do técnico Tite na reta final de preparação para Copa, Everton disse que este não foi o fator determinante para seu retorno ao país.

– Com certeza (esperança), mas esse não foi o principal motivo. E voltei por causa do Flamengo. Sei que se fizer um bom trabalho serei lembrado.

Sobre o carinho que começou a receber durante a negociação com o Flamengo, Everton contou que ficou impressionado com a quantidade de mensagens recebidas. Ele lembrou que em janeiro já tinha conversado com os dirigentes rubro-negros e que agora espera retribuir toda confiança.

– Sei da minha responsabilidade de vestir uma camisa de um clube tão grandioso como o Flamengo. Vou me preparar bem para isso. Fico muito feliz com a recepção que eu tive, lotaram as minhas redes sociais. Espero retribuir da melhor maneira, com títulos. Desde o primeiro contato, em janeiro, já tinha dado o Ok para o Flamengo, mas ainda tínhamos a disputa da Liga dos Campeões. Agora se concretizou – contou.

Sobre o número 19 que vai usar, Everton contou que o sucesso na Copa América de 2019, pela seleção brasileira, o fez optar.

– Foi por isso que escolhi, tenho boas recordações. Já fui campeão e artilheiro no Maracanã com esse número.

Flamengo anuncia Everton Cebolinha como novo reforço

Por Everton, de 26 anos, o Flamengo vai pagar ao Benfica o valor fixo de 13,5 milhões de euros, mas o montante pode chegar a cerca de 16 milhões de euros dependendo de variáveis: