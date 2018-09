“Agora temos a chance de consertar os erros que aí estão. Não podemos continuar nos submetendo aos graves problemas que a nossa população enfrenta há anos”. Esse discurso tem sido frequente nas reuniões realizadas pelo candidato a governador do Acre pela coligação Mudança e Competência, Gladson Cameli.

Conforme ele, é preciso muita coragem e trabalho para vencer a dura realidade na qual se encontra o estado.“Sem isso, não vamos romper o caos na saúde, na segurança, na crise do desemprego, na educação, na infraestrutura e na área social. Não é uma tarefa de uma só pessoa. É o desafio de todos que amam o nosso querido Acre”, afirmou o candidato progressista.

De acordo com Gladson, essa realidade é reflexo da ineficiência e falta de gestão, além da incompetência da atual administração.

“O cidadão está desamparado e sem esperança no futuro. Mas, ao povo acreano, digo que é possível retomar a esperança com a mais clara expressão da cidadania: o poder de escolher os seus representantes”, explicou Cameli ao declarar que se sente preparado e motivado para encarar esse desafio de romper o ciclo do insucesso no Acre. .

Segundo Gladson, nas conversas com as pessoas em todos os municípios, os relatos que tem recebido são de total abandono. Para ele, com trabalho, estratégia e união de todos é possível resgatar a dignidade do povo e melhorar a qualidade de vida.

“Quero estar ao lado de cada cidadão e cada cidadã. Essa não é uma luta que se vence sozinho. Só acredito nas vitórias em que as pessoas sejam partícipes delas. Os desafios são grandes, mas a nossa disposição para o trabalho e para o diálogo com o povo são maiores do que qualquer coisa”, concluiu Gladson.

