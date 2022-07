A nova Rainha do Rodeio é do Alto Acre

Por Victor Augusto – Especial para oaltoacre.com

Após dois anos sem realizar a escolha da Rainha do Rodeiro por conta da pandemia, na noite deste sábado, 23, em frente ao Palácio Rio Branco aconteceu a escolha da Rainha do Rodeio 2022.

O concurso iniciou cinquenta e quatro moças, uma recorde para evento, onde ficou dividido em três etapas, sendo a primeira realizada no dia 11 de julho, onde dezesseis candidatas foram classificadas, enquanto a segunda aconteceu no dia 16, onde se classificaram dez para a grande final que aconteceu em frente ao Palácio Rio Branco.

Cada participante mais bela do que a outra, demonstrando a diversidade da beleza da mulher acreana, que contou com o diferencial, onde as moças literalmente deram um show com berrantes tocando, chicote estalando e grandes performances na passarela que levavam as torcidas ao delírio.

O governador Gladson Cameli fez uma rápida participação no evento ao subir na passarela com as crianças que compõem as miss e mister mirim. A organizadora do evento, a colunista Roberta Lima agradeceu ao apoio da Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo (SEET) e da Fundação Elias Mansour (FEM) por dá o suporte no evento.

Entre as dez finalistas se destacaram a Nail Designer Lohana Martins que ficou com o título de princesa do Rodeio e a estudante de medicina Sarah Aiache, que já foi Garota Country do município de Epitaciolândia.

O evento além de evidenciar a beleza, charme, inteligência e talento da mulher acreana, também contou com a presença de participantes da feira solidária do empreendimento da SEET com praça de alimentação, artesanato, artigos indígenas entre outros.

A nova Rainha do Rodeio e a Princesa do Rodeio acompanharão o governador durante a Cavalgada e abertura da Expoacre que inicia no dia 30 deste mês.

Sarah Aiache cantou, tocou berrante e conquistou o título. Foto: Alice Leão

Foto: Victor Augusto

