Bolsonaro fez dois discursos nesta terça-feira e reafirmou as bandeiras apresentadas na campanha eleitoral. Defendeu, ainda, um “ pacto nacional ” e disse que irá “ restabelecer a ordem ” no Brasil.

Saída da Granja do Torto; Desfile em carro aberto; Posse no Congresso; Discurso no Congresso; Transmissão da faixa; Discurso da primeira-dama em Libras; Discurso no parlatório; Cumprimentos no Planalto; Posse dos ministros; Recepção no Itamaraty.

1. Saída da Granja do Torto

Bolsonaro deixou a Granja do Torto, em Brasília, pouco depois das 14h20 em direção à Esplanada dos Ministérios. Quando ele deixou a residência oficial, dezenas de apoiadores o aguardavam na portaria com bandeiras do Brasil e camisas nas cores verde e amarela (veja no vídeo acima).

O comboio chegou à Catedral de Brasília cerca de 10 minutos depois. Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, cumprimentaram o padre Firmino e seguiram em desfile em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios.

2. Desfile em carro aberto

Durante o desfile, Bolsonaro e Michelle acenaram ao público. Um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro, ficou com o casal no carro. Carlos é vereador do Rio de Janeiro e ficou sentado na parte de trás do veículo.