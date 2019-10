A senadora Mailza Gomes e Presidente Regional do Progressistas-AC publicou nota de repúdio neste sábado (19) contra as declarações e ataques do deputado Jonas Lima (PT) ao governador Gladson Cameli e sua família.

Leia a íntegra da nota de repúdio da parlamentar:

A senadora Mailza Gomes vem publicamente manifestar seu repúdio contra as declarações desastrosas proferidas pelo deputado Jonas Lima (PT) que, aproveitando um evento partidário, tentou comprometer a honra e a dignidade do governador Gladson Cameli e sua família.

Nos causa indignação as declarações maldosas que fogem à ética parlamentar. Não se pode tentar transferir ao atual governo as heranças malditas deixadas pelos gestores do PT nos últimos 20 anos, tornando o estado mais pobre, com mais desigualdades sociais e atolado em dívidas que comprometem o equilíbrio fiscal.

O recado das urnas mostra que a sociedade abomina forças conservadoras dispostas a qualquer coisa, que não hesitam em recorrer à calúnia e a difamação de pessoas de bem, que desejam o desenvolvimento desse estado. Isso cheira ao atraso.

A sociedade acreana lutou com afinco pela mudança. A democracia deve ser respeitada. Vivemos em um estado de pessoas trabalhadoras, de famílias e de direitos, devemos submissão àqueles que estão incumbidos de administrar este grande estado, o estado do Acre.

Aproveitamos para nos solidarizar com o governador Gladson Cameli e toda sua família. Deus está nesse projeto que visa colocar o Acre na rota do desenvolvimento, sem quaisquer tipos de preconceito, mas com respeito, devolvendo a qualidade de vida e a dignidade ao nosso povo.

“Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resistem à ordenação de Deus.” Rm 13.1,2

Mailza Gomes

Senadora da República

Presidente da Executiva Estadual do Progressistas – Acre

