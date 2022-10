A supermaconha: Polícia Civil de Xapuri prende casal de traficantes com meio quilo de ‘skunk’

A ação das forças de segurança do Acre, envolvendo Polícia Civil, Polícia Penal e Gefron nesta quinta-feira (6), deram uma rápida resposta no caso de assassinato e tentativa ocorrido na parte da manhã, no Bairro Eldorado em Brasiléia.

O trabalho investigativo desenvolvido durante todo o dia, obteve resultados quando os investigadores obtiveram um vídeo onde Raylan Costa Oliveira, de 24 anos, se aproxima de um carro modelo Fiat de cor branca.

Ao se aproximar da janela, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo e ainda conseguiu sair correndo, enquanto o carro saiu para o lado oposto. Raylan, mesmo baleado por cerca de cinco vezes, conseguiu chegar até uma barbearia onde trabalhava e se escondeu dentro do banheiro, sendo resgatado e levado para o hospital.

Após balearem Raylan, o grupo que estava no veículo (cinco suspeitos), se dirigiram para o apartamento onde morava Josimar Amorim do Nascimento, vulgo “Nola”, de 34 anos. Este foi pego de surpresa e ainda tentou fugir, mas foi baleado nas costas e após cair no quarto, recebeu mais um disparo no peito, encima do coração.

Partindo das investigações, os policiais descobriram que o veículo havia sido abandonado no Bairro José Hassem e foi resgatado no período da tarde. Logo em seguida, descobriram o dono que foi detido e levado para a delegacia.

A partir daí, foi descoberto as pessoas que estavam no carro. Dois foram presos e teriam confessado que estava junto e os demais, que também já foram identificados, estão sendo procurados.

Entre a vida e a morte

Raylan Costa Oliveira, de 24 anos, que se aproxima de um carro modelo Fiat de cor branca e foi baleado. Foi transferido para a Capital na tarde desta quinta-feira. Seu estado de saúde foi considerado delicado. Foi confirmado pelo delegado Erick Maciel, que Raylan tem um mandado de prisão em aberto contra sua pessoa.

1ª Morte

Josimar Amorim do Nascimento, vulgo “Nola”, de 34 anos, já teria passagem pelo Judiciário do Acre. Segundo foi informado pelos investigadores de Brasiléia, este já vinha sendo observado por estar praticando o crime de tráfico de drogas em Brasiléia.

Sua morte está direcionada a grupos rivais que vem disputando ponto de venda de entorpecentes nas cidades da fronteira.

VEJA VÍDEO REPORTAGEM

Carro utilizado localizado

O carro utilizado seria de um motorista de aplicativo, que informou que havia alugado para os envolvidos no crime pela parte da manhã, sem saber o que iria acontecer.

Segundo os delegados, o dono estaria tentando registrar um falso boletim de ocorrência de furto e foi descoberto, o que resultou na sua detenção para esclarecimento.

ÚLTIMA HORA

O jovem Raylan Costa Oliveira, de 24 anos, que foi filmado sendo baleado na manhã desta quinta-feira (6), infelizmente não resistiu aos ferimentos feitos por uma arma de fogo, após se aproximar de um veículo onde teria cerca de cinco pessoas dentro.

O jovem ainda teria conseguida chegar na barbearia onde trabalhava e ser levado ao hospital com vida. O mesmo foi preparado para a viajem de ambulância e passava pelo município de Senador Guimard, não resistiu e foi a óbito.

Segundo foi informado, o corpo seria levado ao IML na Capital, para realizar os procedimentos forenses e depois ser liberado aos familiares.

Momento em que dois dos suspeitos chegam na delegacia de Brasiléia. Raylan, de 24 anos, não resistiu e morreu antes de chegar na Capital dentro da ambulância do SAMU – Foto: Arquivo pessoal Momento após que o jovem Raylan é baleado após se aproximar do carro. Carro utilizado para matar rivais de grupos criminosos foi apreendido e levado para a delegacia.

Matéria relacionada:

