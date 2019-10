Ele exortou os setores em conflito a não encorajarem a violência e as autoridades do Supremo Tribunal Eleitoral a garantir a transparência da contagem de votos

A razão digital / Baldwin Montero / A razão - (22/10/2019)

A União Européia (UE) alertou na terça-feira que foram levantadas dúvidas sobre a forma como a contagem eletrônica das eleições gerais realizadas no domingo foi realizada na Bolívia.

Ele fez isso um dia depois que os observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA) manifestaram sua “profunda preocupação e surpresa” com o mesmo assunto e pouco depois a Embaixada dos Estados Unidos anunciou que promoverá um trabalho com a comunidade internacional “para responsabilizar quem enfraquece as instituições democráticas da Bolívia. ”

“A interrupção inesperada da contagem eletrônica de votos após o primeiro turno das eleições gerais na Bolívia gerou sérias dúvidas que devem ser totalmente esclarecidas imediatamente”, lê-se uma declaração que foi lida pelo chefe da delegação adjunta de União Européia, Jorg Schreiber.

Ele acrescenta que “as autoridades bolivianas, especialmente o Supremo Tribunal Eleitoral, devem garantir a máxima transparência na contagem de votos e no processo de registro dos resultados”.

A UE também reflete sobre a necessidade de garantir a credibilidade do processo eleitoral e exorta as partes no conflito a evitar a violência.

“É vital para garantir a credibilidade do processo eleitoral, garantir a confiança do eleitor e respeitar a vontade do povo boliviano. Incidentes recentes devem ser investigados. Além disso, pedimos a todas as partes que se abstenham do uso de violência ”, diz ele.

