Cerca de 12 horas após acidente animal agonizava a beira da estrada. Não foi possível contato com a PRF

Um acidente envolvendo um cavalo na noite desta sexta-feira, dia 22, registrou danos materiais em um veículo, além de ferimentos no quadrupede. Segundo foi apurado em um grupo de WhatsApp, a pessoa que estava montada entre os quilômetros 14 e 15 da BR 317, sentido Brasiléia/Assis Brasil, teria caído do animal o mesmo se assustou.

Com o susto, o mesmo saiu em disparada pela estrada e no momento passava um veículo, modelo VW/Saveiro, que se chocou com o animal, causando grandes avarias. Não foi identificado os nomes do cavaleiro e nem o motorista até o momento.

Por volta das 9h20 deste sábado, dia 23, pessoas que passavam no local, registraram que o animal agonizava ao lado da estrada. Em contato com funcionários do IDAF, foi informado que o órgão teria autonomia para realizar procedimentos como eutanásia.

Foi tentado um contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo número 191, afim de saber qual seria os procedimentos ao caso, mas, após quase meia hora (23:14) não foi atendido.

O fechamento da matéria foi às 12h20, não foi possível saber se o animal foi retirado do local, ou ainda permanecia da mesma forma.

