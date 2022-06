A vaga foi aberta em decorrência do término do primeiro biênio do advogado Hilário de Castro Melo Júnior, que ocorrerá em 15 de outubro de 2022.

O Tribunal de Justiça do Acre publicou edital para todos e todas os advogados e advogadas, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), informando que a Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores Administrativos e Comissões (SEAPO), está credenciada, até o dia 22 de junho/2022, ininterruptos, a receber as inscrições dos(as) interessados(as) em compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), como membro(a) efetivo da Classe de Advogado(a), por no mínimo um e nunca por mais de dois biênios.

No edital informa ainda que o interessado(a), na data da indicação, deve estar no exercício da advocacia e possuir dez anos consecutivos ou não de prática profissional, bem como preencher, datar e assinar o modelo do Formulário constante no Anexo da Resolução TSE nº 23.517, de 4 de abril de 2017 e apresentar a documentação indicada na referida legislação, via “peticionamento intemediário” eletrônico, no Sistema SAJ\SG.

A vaga foi aberta em decorrência do término do primeiro biênio do advogado Hilário de Castro Melo Júnior, que ocorrerá em 15 de outubro de 2022.

“SAJ-SG 0100691-52.2022.8.01.0000

SEI 0003460-25.2022.8.01.0000

Assunto: VAGA TRE

Edital 03/2022 – inscrição de advogado(a) para compor o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Acre na classe de jurista efetivo

Link de acesso:

https://www.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2022/05/Edital-03_2022_TRE.pdf

Inscrições abertas até o dia 22.06.22, quarta-feira, através de peticionamento intermediário via sistema SAJ/SG.

INFORMAÇÕES/TJACRE/SEAPO

(68) 3302-0321

(7h às 14h – fuso horário do Acre)”